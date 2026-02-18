CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard, “56 días” (“56 Days” en su idioma original) es una serie de suspenso de Amazon Prime Video que sigue la retorcida relación amorosa de Ciara Wyse (Dove Cameron) y Oliver Kennedy (Avan Jogia), quienes ocultan varios secretos, incluida su verdadera identidad. En tanto, los detectives Karl Connolly (Dorian Missick) y Lee Reardon (Karla Souza) encuentran un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver y su novia. ¿A quién pertenece el cadáver? ¿Quién es la víctima y quién el culpable?

El drama de misterio desarrollado por Karyn Usher y Lisa Zwerling reconstruye el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días. Por lo tanto, la serie se divide en dos líneas temporales. En el presente, los detectives investigan cada pista del caso, y casi dos meses antes, la relación de Oliver y Ciara, desde que se conocieron en un supermercado hasta que el cadáver en estado de descomposición llega a su apartamento.

Desde el primer episodio de “56 días” queda claro que Ciara y Oliver mienten sobre su identidad y su pasado. El joven adinerado tiene problemas para dormir, estuvo involucrado en una asesinato y habla constantemente con el terapeuta Dan Troxler (Patch Darragh). Mientras que, Ciara perdió a un hermano y está a punto de perder su casa por las deudas. Cuando habla con su madre y hermana promete conseguir el dinero en poco tiempo.

Ciara (Dove Cameron) estudió a Oliver antes de provocar el encuentro casual en la serie "56 días", basada en la obra homónima de Catherine Ryan Howard (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “56 DÍAS”?

Karl Connolly y Lee Reardon siguen las primeras pistas del caso e intentan reconstruir la historia de los habitantes de ese departamento. Con cada nuevo descubrimiento tiene una pieza más del rompecabezas y cada vez está más cerca de armarlo, pero también deben lidiar con problemas personales. Karl está cansado de su trabajo y todo lo que implica. Lee mantiene una relación secreta con Linus, un traficante de drogas.

El encuentro entre Ciara y Oliver no fue casual, ella lo estudió y planeó todo. Oliver fue su objetivo desde el principio. Pero ¿por qué? ¿Solo para estafarlo y robarle el dinero que necesita para no perder su casa o existe otro motivo? Ciara cree que Oliver es el principal responsable de su tragedia familiar.

Por su parte, Oliver lidia con sus fantasmas del pasado y se vuelve paranoico después de recibir un sobre con su verdadera identidad, Oliver St. Ledger. Esto lo lleva a sospechar de Ciara, quien en poco tiempo logró conquistarlo, mudarse a su departamento e infiltrarse en su vida. Cuando el terapeuta Dan Troxler escucha de ella, recomienda terminar la relación, pero Oliver no sigue el consejo.

La verdadera identidad y los secretos de Oliver y Ciara

A los 16 años, Oliver St. Ledger asesinó a su amigo Paul, pero el padre de Oliver culpó a Shane, quien fue a prisión, Mientras el verdadero culpable escapó con otra identidad, el inocente se suicidó. La familia de Shane quedó destrozada y años después, la hermana de Shane decidió cobrar venganza. Megan se acercó a Oliver como Ciara para robarle y hacer justicia. Pero al conocerlo realmente, se enamoró de él.

En la serie "56 días", Oliver (Avan Jogia) asesinó a su amigo Paul, per su padre culpó a Shane, quien fue a prisión (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “56 DÍAS”?

¿De quién es el cuerpo que encontraron en la bañera?

Debido a los químicos que utilizaron para descomponerlo más rápido, no se puede determinar si el cadáver corresponde a una mujer o a un hombre. Pero los detectives Karl Connolly y Lee Reardon creen que Oliver asesinó a su novia Ciara. Sin embargo, un análisis demuestra que se trata de un hombre. Entonces, ¿Megan mató a la persona que provocó la muerte de su hermano?

Sí, pero no se trata de Oliver. Después de que los protagonistas de “56 días” exponen sus secretos, descubren que aún quieren estar juntos. No obstante, hay alguien que no está muy feliz con esa situación: Dan Troxler. Quiere seguir siendo el terapeuta de Oliver para vivir de su dinero. Cuando pierde a su paciente, le exige dinero a cambio de no revelar sus secretos.

Dan Troxler evitó que Oliver confesara su crimen y salvara a Shane solo para seguir cobrando por consulta. Durante años, se encargó de empeorar el estado mental de Oliver. Por todo eso, cuando aparece en el departamento con más amenazas, Megan lo asesina y junto a Oliver se deshace del cuerpo.

¿Oliver y Megan son arrestados por el crimen?

Karl Connolly y Lee Reardon descubren parte de la verdad, pero en lugar de buscar a Megan y Oliver deciden culpar a alguien más del crimen. Linus se convirtió en una amenaza para Lee, así que Karl ideó un plan para deshacerse de él. Lo consiguen, y el traficante de drogas es arrestado.

Al final de “56 días”, Oliver decide evitar que Megan termine en prisión y utiliza su dinero para que pueda escapar. Ella cree que el plan es huir juntos, pero Oliver desea entregarse por la muerte de Paul. Sin embargo, Elliot lo hace cambiar de opinión. Oliver alcanza a su novia y empiezan una nueva vida en un lugar tropical. Más tarde, debido a que Linus es culpado por el crimen pueden mantener contacto con sus familias. Tras un salto temporal, se muestra que la pareja tiene un bebé.

Oliver Kennedy (Avan Jogia) y Megan (Dove Cameron) deciden estar juntos y escapan para empezar una nueva vida al final del drama de misterio "56 días" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “56 DÍAS”?

La primera temporada de “56 días” está disponible en Amazon Prime Video desde el 18 de febrero de 2026. Por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

