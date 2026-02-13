“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) fue una de las películas anime más taquilleras del 2025. Aunque no consiguió la tan ansiada nominación a los Premios Oscar 2026, ha recibido varios reconocimientos. Pero esta solo es la primera película de una trilogía adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. Por lo tanto, los fanáticos esperan con ansias la fecha de estreno y otros detalles de la secuela. No obstante, un cambio en el estudio podría representar un problema.

La noticia sobre el importante productor que dejará Aniplex y asumirá un nuevo cargo en la empresa matriz, Sony Music, ha preocupado a los fans del exitoso anime, ya que temen que esta modificación podría retrasar aún más el estreno de la segunda parte de “Demon Slayer: Castillo Infinito”. ¿Quién es ese productor y por qué es tan importante?

El productor Atsuhiro Iwakami es en parte responsable del éxito de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, además ha participado en varios títulos populares como “Kaguya-sama: Love Is War” y “Sword Art Online”, ha sido ascendido y asumirá un nuevo cargo como presidente de Sony Music.

Las siguientes películas de "Demon Slayer: Infinity Castle" prácticamente tienen el éxito aseguro a pesar de los cambios del estudio (Foto: Ufotable)

ESTE CAMBIO ¿REALMENTE AFECTA A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” PARTE 2?

Aunque Atsuhiro Iwakami ha tenido un rol importante como productor, junto a Yuma Takahashi y Masanori Miyaki, en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, e incluso aparece en los créditos del videojuego de 2021, “Demon Slayer – The Hinokami Chronicles”, es poco probable que su partida tenga un gran impacto en el futuro del anime.

En este punto, el éxito de las secuelas de “Demon Slayer: Infinity Castle” está prácticamente asegurado. Y los cambios que se realicen en el estudio, en referencia a los nombres asociados al proyecto, no representan un peligro para las última películas.

Sin embargo, existen otros factores que sí afectan el futuro de “Demon Slayer: Castillo Infinito”. Como el reestreno de la exitosa primera película en cines y el regreso del anime a la televisión japonesa.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" aún no ha confirmado la fecha de estreno de la secuela de "Infinity Castle", pero se especula que no llegará antes del 2027 (Foto: Aniplex / Ufotable)

LA RETRANSMISIÓN DEL ANIME ¿AFECTA EL ESTRENO DE “DEMON SLAYER INFINITY CASTLE PARTE 2”?

A partir del 5 de abril de 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” volverá a transmitir sus primeras temporadas en canales como Fuji TV todos los domingos por la mañana, de 9:30 a 10:00 (JST). Esta repetición, de alguna manera, confirma que “Infinity Castle” Parte 2 no se estrenará antes del verano (Invierno en el Hemisferio sur) de 2027.

Probablemente, esta decisión busca mantener el entusiasmo de los fanáticos mientras esperan la secuela. Pero aún no hay nada definitivo, ya que la segunda película aún no tiene fecha de estreno oficial.

