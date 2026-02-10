Aunque no consiguió una nominación a los Premios Oscar 2026, no hay dudas sobre el éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España). Otra prueba de esto, además de los premios que ha recibido y las nominaciones que ha conseguido en premiaciones como los Saturn Awards, es que Crunchyroll y Sony Pictures decidieron extender la exclusividad de la película anime en salas de cine, lo que significa que tardará más tiempo en llegar a streaming.

El éxito de la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge se debe principalmente a la calidad excepcional de animación del estudio Ufotable y una estrategia de distribución global en formatos premium como IMAX. Con lo que, la película ha batido récords de taquilla y se consolidó como un fenómeno cultural que trasciende las audiencias tradicionales del anime.

Sin embargo, para lograr este resultado con “Demon Slayer: Infinity Castle”, el director Haruo Sotozaki tuvo que superar varios desafíos. En una entrevista con Variety, el cineasta brindó detalles de los retos a los que se enfrentó.

Akaza en una escena de la película "Demon Slayer: Infinity Castle", que marcó un hito en la historia del anime (Foto: Ufotable)

EL PRINCIPAL DESAFÍO DEL DIRECTOR DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Para conseguir la elogiada animación de “Demon Slayer: Infinity Castle”, se combinaron la animación 2D a mano con elementos 3D, creando escenas espectaculares y cinemáticas, además, se utilizaron técnicas complejas para representar el Castillo Infinito.

Por lo tanto, uno de los principales desafíos fue “combinar los fotogramas 2D con el fondo y los entornos generados por computadora”, señaló Sotozaki al medio antes mencionado. “Fue una de las combinaciones más difíciles que hemos tenido que afrontar”.

El director explicó que adaptar la animación 2D a los fondos 3D requería un paso adicional en el proceso de producción. “Enviábamos los fotogramas clave al equipo 3D. Intentaban adaptar esas animaciones de fotogramas clave a los entornos 3D circundantes”, agregó.

Tras completar ese proceso, los fotogramas fueron enviados de vuelta a los animadores para pulir cada uno. Solo después de ese arduo trabajo, fue posible que los fanáticos disfrutaran de las espectaculares escenas de “Demon Slayer: Infinity Castle”, que tiene una duración de 155 minutos.

Giyu Tomioka también aparece en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", que fue un éxito en taquilla (Foto: Ufotable)

Pero ¿sabias que “Demon Slayer: Infinity Castle” tenía una duración de tres horas?

Por su parte, Hikaru Kondo, presidente y director principal de Ufotable, reveló que la película “Demon Slayer: Castillo Infinito” tenía una duración inicial de más de tres horas tras el storyboard.

Además de la excelente calidad de animación, el equipo quería garantizar la inversión emocional de la audiencia. Por lo tanto, la clave fue no apresurar el proceso, así que la película tardó más de tres años y medio en producirse.

“Hemos estado construyendo este momento desde el arco argumental ‘Determinación Inquebrantable’, preparándolo para que el fandom y el público realmente se comprometan con lo que está sucediendo en el ‘Castillo Infinito’”, mencionó Kondo. ¿Significa que los fanáticos tendrán que esperar un tiempo similar para ver la segunda parte?

