“Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” son los animes más populares de la temporada de invierno (verano en el Hemisferio Sur) 2026. También destacan “Fire Force”, “Oshi no Ko” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku”. Pero el año recién empieza y los fanáticos del anime ya esperan con ansias los próximos estrenos. Además del regreso de “One Piece” y títulos como “My Hero Academia”, “The Beginning After the End” y “The Apothecary Diaries”, existe mucha expectativa por la novedades como “Kill Blue”, “ Black Torch” y “Witch Hat Atelier”.

Precisamente, esta última ha llamado la atención de los fanáticos de los animes de fantasía. Algunos esperan que “Witch Hat Atelier” supere el éxito de la serie basada en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. Si solo nos basamos en el material original, tiene todos los elementos para lograrlo.

“Witch Hat Atelier” adapta la serie de manga escrita e ilustrada por Kamome Shirahama. Bug Films se encarga de llevar a la pantalla la historia de Coco, una chica que sueña con ser bruja en un mundo donde solo los “nacidos” con magia pueden practicarla, hasta que descubre un secreto que cambia su vida.

En el anime "Witch Hat Atelier", Coco es una niña de origen humilde e hija de una costurera en una aldea ordinaria, que sueña con convertirse en una hechicera (Foto: Bug Films)

¿POR QUÉ “WITCH HAT ATELIER” PODRÍA SUPERAR A “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”?

La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” terminará en marzo de 2026, así que los fans de la fantasía podría interesarse por “Witch Hat Atelier”, que ya el manga ha sido elogiado por su cautivadora narrativa, personajes profundos y arte detallado e impresionante.

Críticos como Rebecca Silverman de Anime News Network, destacó la historia por sus “ilustraciones hermosas” y su “detalle intrincado”, comparando su encanto con las películas de Studio Ghibli. De hecho, ha ganado premios como el Eisner Award y el Harvey Award en la categoría de Mejor Manga.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “WITCH HAT ATELIER”?

“Witch Hat Atelier” se estrenará el 6 de abril de 2026 en Japón y Crunchyroll se encargará de la distribución internacional en simultáneo. Después de que se retrasara su lanzamiento para “entregar la serie con la mayor calidad posible y mostrar plenamente su encanto”.

El opening estará a cargo de Eve, titulado “Kaze no Anthem” (con la colaboración de suis de Yorushika).

En el anime "Witch Hat Atelier", Coco descubre que la magia se practica a partir de dibujar con tinta mágica runa (Foto: Bug Films)

¿DE QUÉ TRATA “WITCH HAT ATELIER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Witch Hat Atelier”, “En un mundo donde todo el mundo da por sentado maravillas como los hechizos mágicos y los dragones, Coco es una chica con un sueño simple: quiere ser bruja. Pero todo el mundo sabe que los magos nacen, no se hacen, y Coco no nació con un don para la magia. Resignada a su vida no mágica, Coco está a punto de renunciar a su sueño de convertirse en bruja... hasta el día en que conoce a Qifrey, un misterioso mago viajero.

Después de ver en secreto a Qifrey realizar magia de una manera que nunca antes había visto, Coco pronto descubre que lo que todos ‘saben’ podría no ser cierto, y descubre que su sueño mágico puede no estar tan lejos como parece…”

