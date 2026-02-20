“Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más importantes de los últimos años y tras el estreno de la tercera temporada, se ha convertido en uno de los más populares en la plataformas de streaming. La primera parte de la tercera entrega marca el inicio de un emocionante arco del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, The Culling Game. Antes de llegar a los eventos más impactantes, el anime realizó una pausa y retrasó el octavo episodio una semana. Aunque no todos están contentos por ese cambio en la programación, la directora de animación, Hiromi Niwa, aseguró que se trata de algo positivo para la trama.

El jueves 19 de febrero de 2026 no se emitió un nuevo capítulo, pero sí un episodio recopilatorio especial que rememora los momentos claves de los primeros capítulos. El estreno de “Tokyo No. 1 Colony, Part 2”, octavo episodio de la tercera temporada del exitoso anime shonen, está programado para el 26 de febrero.

El capítulo especial, que incluye un resumen de los primeros siete episodios de la tercera temporada de “Jujutsu Kaizen” y una narración recién grabada para explicar los eventos más importantes de Juego de la Matanza hasta el momento, solo se emitió en Japón y no está disponible en Crunchyroll.

Yuji Itadori y Kinji Hakari en una escena del séptimo episodio de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" (Foto: Mappa)

LO QUE OPINA LA DIRECTORA DE ANIMACIÓN SOBRE LA PAUSA DE “JUJUTSU KAISEN”

La directora de animación Hiromi Niwa utilizó sus redes sociales para hablar sobre la breve pausa de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”. Ella aseguró que el descanso llegó en el momento perfecto porque los fans tendrán la oportunidad de recordar los momentos claves antes de llegar al clímax.

“... tener un episodio de recapitulación ahora que Yuji y los demás se están uniendo al Juego de la Matanza es una verdadera bendición; nos permite repasar los objetivos y sentimientos de todos”, señaló.

También recalcó que es genial que los fans puedan verlo a su propio ritmo y tal vez estos días les permitan ponerse al día con su anime favorito. “Es genial que la gente lo vea todo de golpe, o que lo disfruten en tiempo real, todos al mismo ritmo. ¡Tengo muchas ganas de ver los próximos episodios también!”

¿Qué pasará en “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3 Episodio 8?

Hiromi Niwa también adelantó que la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” retornará con un gran episodio. La directora de animación aseguró que es tan bueno que no necesita contexto, de hecho, los nuevos fanáticos también podrán disfrutar del capítulo si ven el episodio especial.

“Me muero de ganas de que veas el episodio 55 (temporada 8) lo antes posible. Incluso si nunca has visto ‘Jujutsu Kaisen’, eres totalmente bienvenido, así que me encantaría que empezaras directamente desde el episodio 55 (...) Y para eso, creo que sería perfecto obtener un resumen aproximado de la recopilación de la próxima semana. Está todo bien, aún puedes ponerte al día”.

El cuatro capítulo de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" fue uno de los mejores calificados, pero recibió varias criticas en Japón (Foto: Mappa)

