Sin dudas, “Cyberpunk: Edgerunners” dejó una huella imborrable en el catálogo de Netflix. Y es que su mezcla de acción brutal, estética neón y una historia que no le tiene miedo al dolor conquistó tanto a los fans del videojuego como a los espectadores que jamás habían tocado un mando. Así, ahora que los seguidores ya tienen fecha en el calendario para la ansiada temporada 2 de la serie, es el momento perfecto para repasar el catálogo de la plataforma en busca de 5 animes con su misma energía.

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Vale precisar que la secuela, titulada “Cyberpunk: Edgerunners 2”, se estrena el martes 20 de octubre del 2026.

La dirige Kai Ikarashi y llega de la mano de los estudios Trigger y CD Projekt RED, la misma dupla creativa detrás de la primera entrega.

De esta manera, la nueva tanda de 10 episodios contará una historia distinta, con otros personajes dentro del mismo universo “Cyberpunk 2077”, retomando esa idea de redención y venganza en Night City.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de la producción:

¿QUÉ ANIMES DE NETFLIX PUEDES VER MIENTRAS ESPERAS “CYBERPUNK: EDGERUNNERS 2”?

1. “Pluto”

Empiezo la lista con “Pluto”, una parada obligatoria para quienes buscan ciencia ficción “con alma”.

Dirigido por Toshio Kawaguchi, este anime adapta el manga homónimo de Naoki Urasawa, basado a su vez en una historia del legendario Osamu Tezuka.

¿De qué trata? Sigue al detective Gesicht en la investigación de una serie de asesinatos de robots y humanos, en un misterio que combina intriga policial con una reflexión profunda sobre la inteligencia artificial.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

El póster de "Pluto", anime que explora géneros como la ciencia ficción y la intriga (Foto: Studio M2 / GENCO / Tezuka Productions / Netflix)

2. “Dorohedoro”

“Dorohedoro”, por su parte, ofrece el lado más gore y disparatado de la selección.

¿De qué trata? Dirigido por Yuichiro Hayashi y producido por el estudio MAPPA, este anime se centra en Caimán, un hombre con cabeza de reptil y amnesia, y en Nikaido, experta en artes marciales, quienes emprenden una cruzada contra un clan de hechiceros.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Devilman Crybaby”

Por otro lado, “Devilman Crybaby”, del director Masaaki Yuasa y del estudio Science SARU, adapta el manga de Gō Nagai.

¿De qué trata? Narra la historia de un joven sensible que se convierte en demonio para enfrentar el caos que ha despertado en la humanidad.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Super Crooks”

En el caso de “Super Crooks”, la producción está dirigida por Motonobu Hori con el respaldo del estudio Bones.

¿De qué trata? Este proyecto adapta el cómic de Mark Millar sobre Johnny Bolt, quien recluta a una banda de supervillanos para dar un último golpe contra un jefe criminal con superpoderes.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “B: The Beginning”

Cierro la lista con “B: The Beginning”, la opción ideal para quienes buscan una trama de misterio con ritmo pausado y trasfondo de intriga tecnológica.

¿De qué trata? Este es un thriller de ciencia ficción sobre científicos que crean “nuevos humanos” para traer la paz al mundo, hasta que son secuestrados por fuerzas con intenciones muy distintas.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

El póster de "B: The Beginning", anime que se desarrolla a lo largo de dos temporadas (Foto: Production I.G. / Netflix)

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