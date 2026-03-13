Si estás disfrutando de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” y te has quedado con ganas de más peleas espectaculares, mundos oscuros y personajes intensos, las buenas noticias llegan desde el catálogo de streaming. Y es que varios animes del estudio MAPPA están disponibles en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Crunchyroll, listos para que sigas la maratón frente a la TV sin culpa. Así, en las siguientes líneas, te presento 5 de estas producciones y te cuento por qué vale la pena darles una oportunidad. ¡Presta atención!

¿QUÉ ANIMES DE MAPPA PUEDO VER ADEMÁS DE “JUJUTSU KAISEN”?

1. “Chainsaw Man”

Empiezo la lista con “Chainsaw Man”, la producción ideal si buscas violencia estilizada y un protagonista caótico.

La serie adapta el manga de Tatsuki Fujimoto y sigue a Denji, un joven que, tras fusionarse con su demonio motosierra, entra a trabajar como cazador de demonios para el gobierno.

Power es uno de los personajes claves de "Chainsaw Man", anime basado en el manga Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

La primera temporada, producida por MAPPA, se estrenó en el 2022 y destaca por su animación frenética y un enfoque muy cinematográfico en cada episodio.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

2. “Vinland Saga”

Por otro lado, “Vinland Saga” aporta una mirada más histórica y contemplativa.

La historia sigue a Thorfinn, un joven vikingo que busca vengar la muerte de su padre mientras se enfrenta a la brutalidad de las guerras y a su propio deseo de violencia.

La segunda temporada pasó a ser animada por MAPPA, manteniendo el tono adulto y el enfoque en el desarrollo psicológico de los personajes.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll, Amazon Prime Video o Netflix.

3. “Dorohedoro”

Si te atraen los mundos raros y algo grotescos, “Dorohedoro” es una apuesta distinta.

El anime, producido por MAPPA, adapta el manga de Q Hayashida y nos presenta a Caimán, un hombre con cabeza de reptil que busca al hechicero responsable de su transformación en una ciudad sucia y violenta.

La serie combina humor negro, gore y magia en un entorno posapocalíptico, ideal si quieres salirte del molde de los shonen típicos.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll o Netflix.

4. “Dororo”

“Dororo” (coproducción entre MAPPA y Tezuka Productions) ofrece una reinterpretación moderna del clásico de Osamu Tezuka.

El anime del 2019 sigue a Hyakkimaru, un joven que debe recuperar las partes de su cuerpo robadas por demonios al momento de su nacimiento, acompañado por el pequeño ladrón Dororo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

5. “Ranma ½”

Cierro la lista con “Ranma ½”, el remake de MAPPA del clásico de los años noventa. Así, se establece como una buena opción si buscas algo más ligero y nostálgico.

¿De qué trata? Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con un detallecito menor: por arte de magia, se transforma en chica cuando toca el agua fría.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

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