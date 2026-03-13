El anime "Jujutsu Kaisen" es una de las series de shonen oscuro más populares de los últimos años. Esta se basa en el manga homónimo de Gege Akutami (Foto: MAPPA)
El anime "Jujutsu Kaisen" es una de las series de shonen oscuro más populares de los últimos años. Esta se basa en el manga homónimo de Gege Akutami (Foto: MAPPA)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Si estás disfrutando de la tercera temporada de y te has quedado con ganas de más peleas espectaculares, mundos oscuros y personajes intensos, las buenas noticias llegan desde el catálogo de streaming. Y es que varios animes del están disponibles en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Crunchyroll, listos para que sigas la maratón frente a la TV sin culpa. Así, en las siguientes líneas, te presento 5 de estas producciones y te cuento por qué vale la pena darles una oportunidad. ¡Presta atención!

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¿QUÉ ANIMES DE MAPPA PUEDO VER ADEMÁS DE “JUJUTSU KAISEN”?

1. “Chainsaw Man”

Empiezo la lista con “Chainsaw Man”, la producción ideal si buscas violencia estilizada y un protagonista caótico.

La serie adapta el manga de Tatsuki Fujimoto y sigue a Denji, un joven que, tras fusionarse con su demonio motosierra, entra a trabajar como cazador de demonios para el gobierno.

Power es uno de los personajes claves de "Chainsaw Man", anime basado en el manga Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)
Power es uno de los personajes claves de "Chainsaw Man", anime basado en el manga Tatsuki Fujimoto (Foto: MAPPA)

La primera temporada, producida por MAPPA, se estrenó en el 2022 y destaca por su animación frenética y un enfoque muy cinematográfico en cada episodio.

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2. “Vinland Saga”

Por otro lado, “Vinland Saga” aporta una mirada más histórica y contemplativa.

La historia sigue a Thorfinn, un joven vikingo que busca vengar la muerte de su padre mientras se enfrenta a la brutalidad de las guerras y a su propio deseo de violencia.

La segunda temporada pasó a ser animada por MAPPA, manteniendo el tono adulto y el enfoque en el desarrollo psicológico de los personajes.

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3. “Dorohedoro”

Si te atraen los mundos raros y algo grotescos, “Dorohedoro” es una apuesta distinta.

El anime, producido por MAPPA, adapta el manga de Q Hayashida y nos presenta a Caimán, un hombre con cabeza de reptil que busca al hechicero responsable de su transformación en una ciudad sucia y violenta.

La serie combina humor negro, gore y magia en un entorno posapocalíptico, ideal si quieres salirte del molde de los shonen típicos.

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4. “Dororo”

“Dororo” (coproducción entre MAPPA y Tezuka Productions) ofrece una reinterpretación moderna del clásico de Osamu Tezuka.

El anime del 2019 sigue a Hyakkimaru, un joven que debe recuperar las partes de su cuerpo robadas por demonios al momento de su nacimiento, acompañado por el pequeño ladrón Dororo.

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5. “Ranma ½”

Cierro la lista con “Ranma ½”, el remake de MAPPA del clásico de los años noventa. Así, se establece como una buena opción si buscas algo más ligero y nostálgico.

¿De qué trata? Akane Tendo conoce a su prometido, Ranma Saotome, un experto en artes marciales con un detallecito menor: por arte de magia, se transforma en chica cuando toca el agua fría.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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