Las celebraciones oficiales del décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) comenzaron el 3 de abril de 2026 con un evento especial en Tokio y el lanzamiento del visual conmemorativo diseñado por Yoshihiko Umakoshi. Además, incluye una gira mundial de conciertos que comenzarán en Yokohama, Japón, y luego recorrerá ciudades de Europa y Estados Unidos. Pero el evento más importante es el episodio adicional que marca el final de la historia de Izuku Midoriya y la Clase 1-A de la Academia U.A.

Este capítulo adapta el capítulo 431 del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, que fue un epílogo extra incluido originalmente en el Volumen 42. La historia se sitúa ocho años después de la graduación de la Clase 1-A en la Academia U.A. Por lo tanto, veremos a Deku y sus compañeros ya establecidos como héroes profesionales en una sociedad que vive en paz tras la Gran Guerra.

Además del tráiler oficial de “My Hero Academia: More”, el anime compartió un póster promocional del episodio especial en el que parecen las versiones adultas de los protagonistas, entre ellos Deku, utilizando su traje mecánico, Bakugo, Todoroki, Iida, Uraraka y Tsuyu, quiénes continúan luchando.

Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya (Deku) y Shoto Todoroki en una escena del tráiler oficial del episodio adicional "My Hero Academia: More" (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra “More” se estrenará el sábado 2 de mayo del 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI.

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio especial “More” del anime “My Hero Academia” estará disponible en Crunchyroll, al igual que las anteriores temporadas y capítulos del popular animes. Por lo tanto, para ver el epílogo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “MY HERO ACADEMIA: MORE”?

Países Horarios Estados Unidos 2:30 a.m. (PT) / 5:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:30 a.m. España 10:30 a.m.

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA: MORE”

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: MORE”?

“My Hero Academia: More”, escrito por Kohei Horikoshi, muestra a Deku y la Clase 1-A ocho años después de la batalla final, ya como adultos consolidados, abordando sus vidas profesionales y personales. Bakugo, Shoto Todoroki y Ochaco Uraraka son algunos de los personajes que aparecerán.

El nuevo capítulo también muestra cómo ha evolucionado el mundo y la sociedad de héroes tras la Gran Guerra contra All For One. En el avance que se publicó el 25 de abril de 2026, Deku adulto aparece ejerciendo su rol como profesor en la Academia U.A. y utilizando el traje tecnológico financiado por sus amigos.

Este es el póster promocional oficial del episodio especial de anime titulado "My Hero Academia: More", que celebra el 10.º aniversario de la franquicia (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí