Cuatro meses después del final de su octava y última temporada, “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) regresa con un episodio adicional que cierra la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A, y adapta el epilogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Por supuesto, los fanáticos están emocionados más de su anime favorito, pero también sienten nostalgia por el cierre de una etapa. ¿Cuándo se estrenará “More”? ¿Cuánto durará el capítulo extra?

El episodio especial lleva por título “More” y se estrenará en Crunchyroll el 2 de mayo de 2026. Ambientada ocho años después de la batalla final, muestra a los protagonistas como adultos consolidados, abordando sus vidas profesionales y personales. Bakugo, Shoto Todoroki y Ochaco Uraraka son algunos de los personajes que aparecerán.

Además de ser parte de las celebraciones oficiales del décimo aniversario del anime “My Hero Academia”, “More” está incluido en el programa del Ani-May 2026, que como cada año desde 2023, se dedica a festejar la cultura del anime durante todo un mes.

Katsuki Bakugo en el tráiler oficial del episodio adicional "My Hero Academia: More", que se estrenará el 2 de mayo de 2026 (Foto: Bones Film)

¿CUÁNTO DURA “MORE” EL EPISODIO ADICIONAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

Los fanáticos que esperaban un episodio extendido estarán decepcionados, ya que el episodio 170+1 de “My Hero Academia”, que adapta el capítulo homónimo del último volumen del manga, tendrá la duración de un episodio normal.

A pesar de las circunstancias especiales, la cuenta oficial de “My Hero Academia” en redes sociales ha confirmado que “More” se ajustará al horario habitual de 30 minutos. Por lo tanto, el capítulo extra durará solo 23 minutos, considerando el tiempo de publicidad.

También se reveló que el final estará disponible para su transmisión en Crunchyroll tras la emisión del episodio a las 17:30 JST.

Aunque puede resultar decepcionante para los fans de “My Hero Academia”, debido a que se trata de un evento especial, es comprensible el tiempo de duración, principalmente por los temas que abordará: la vida de Izuku Midoriya y sus compañeros de la clase 1-A años después de su graduación.

El capítulo 431 del manga de “My Hero Academia”, titulado “More”, no se publicó de forma semanal en la revista Weekly Shōnen Jump como el resto de la serie. En su lugar, se lanzó exclusivamente como contenido adicional dentro del Volumen 42, el tomo final de la obra, el 4 de diciembre de 2024.

Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya (Deku) y Shoto Todoroki en una escena del tráiler oficial del episodio adicional "My Hero Academia: More" (Foto: Bones Film)

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio extra “More” de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 2 de mayo del 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime.

Por lo tanto, para ver el epílogo solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

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