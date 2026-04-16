Aunque “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó oficialmente el 13 de diciembre de 2025 con la emisión del episodio final de su octava y última temporada, los fanáticos del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi podrán disfrutar de un capítulo adicional que funciona como epílogo y que forma parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la serie. Pero no es la única sorpresa para los seguidores de la historia de Izuku Midoriya, también se incluye una gira de conciertos y una exposición de arte.

Esta última permite a los fans de Japón revivir momentos clave tanto del manga como de la adaptación al anime de la serie shonen. Además, la exposición de arte incluye comentarios del mangaka Kōhei Horikoshi. De hecho, revela algunos de los planes originales que tenía para la historia de Deku y la Clase 1-A en la Academia U.A.

LAS IDEAS ORIGINALES PARA “MY HERO ACADEMIA” QUE CAMBIÓ EL CREADOR

1. El arco del Campamento de Entrenamiento en el Bosque

Horikoshi señaló que la respuesta al arco del Campamento de Entrenamiento en el Bosque, que se adaptó en la tercera temporada del anime “My Hero Academia”, fue negativa, así que decidió apresurar la historia. Gracias a esto se dio origen al enfrentamiento entre Deku y Goto Imasuji, también conocido como Muscular.

La escena de la pelea de Deku contra Muscular en la tercera temporada del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

2. La batalla final

El mangaka también reveló que tenía otros planes para la batalla final. Shoto Todoroki no era parte de la ecuación. En su lugar, quería que la escena se centrara en Endeavor y otros miembros de la familia de Shoto. Finalmente, decidió cambiar la secuencia, pero admite que todavía se pregunta si tomó la decisión correcta para “My Hero Academia”.

Shoto Todoroki no era parte de plan original para la batalla final del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones) / CHRIS DELMAS

3. Uravity vs. Toga

La batalla final entre Uravity (Ochaco Uraraka) y Himiko Toga es uno de los momentos más emocionales de My Hero Academia, culminando en el arco de la Guerra Final. Pero fue planeada de otra manera. Kōhei Horikoshi quería que el último mensaje de la villana fuera, “Por favor, no me olvides”. No obstante, optó por cambiarlo porque podría interpretarse como una “maldición para Ochaco”.

Ochaco Uraraka es una de las heroínas principales del anime y del manga "My Hero Academia" de Kōhei Horikoshi (Foto: Bones Film)

4. El poder de All Might

All Might debía recuperar su poder con la habilidad “Rebobinar” de Eri. Sin embargo, el mangaka admitió que no consiguió que esta idea funcionara, así que la descartó. Por eso, en “My Hero Academia” All Might sobrevivió a su pelea contra All For One, pero transfirió el One For All a Izuku Midoriya.

All Might sobrevivió a su pelea contra All For One, pero transfirió el One For All a Izuku Midoriya en "My Hero Academia" (Foto: Bones)

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