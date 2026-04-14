Definitivamente, Netflix tiene varias sorpresas para los fanáticos de “One Piece” y abril fue el mes elegido para anunciarlas. La plataforma de streaming de la N roja no solo reveló la fecha de estreno y el título de la tercera temporada del live action protagonizado por Iñaki Godoy, también compartió una actualización del remake anime producido conjuntamente por Wit Studio y un especial de Lego de dos partes. Y ahora tiene otro anuncio para los que siguen la historia basada en el manga creado por Eiichiro Oda: incluirá más episodios a su catálogo.

Los fans de la serie, que narra la historia de Monkey D. Luffy, quien junto a su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, navega por un vasto y peligroso mundo oceánico en busca de un legendario tesoro para coronarse como el nuevo Rey de los piratas, pueden ver los más de 1150 episodios en Crunchyroll, que los organiza en 23 temporadas.

Aunque Netflix también incluye varios capítulos de “One Piece”, no tiene todos los episodios. Periódicamente, suma algunos arcos y hasta el momento, cuenta con más de 820 episodios con doblaje al inglés, español, así como subtítulos en varios idiomas. Entonces, ¿qué episodios se suman el 1 de mayo de 2026?

El anime de "One Piece" regresó después de una pausa de tres meses y dio inicio al arco de Elbaf (Foto: Toei Animation)

EL ARCO DE “ONE PIECE” QUE NETFLIX SUMARÁ A SU CATÁLOGO EL 1 DE MAYO

Hasta abril de 2026, Netflix cuenta con 822 episodios de “One Piece” (sin contar Egghead y Elbaf). Pero de acuerdo con What’s on Netflix, este 1 de mayo, se incluirán más episodios del arco de Whole Cake Island, con lo que el número total de capítulos disponibles en la popular plataforma ascenderá a al menos 835.

Por lo pronto, no se ha revelado la cantidad de episodios que se sumarán al catálogo. Las tres primeras partes de Whole Cake Island, ya están disponibles, así que lo único seguro es que se incluirá la cuarta parte. ¿Es posible que se complete todo el arco sobre el rescate de Sanji?

Por otro lado, en 2024, Netflix añadió a su catálogo los arcos de Marineford, Fishman Island y Punk Hazard. Mientras que en 2025, se incluyeron los arcos de Dressrosa, Silver Mine, Zou Island y las primeras partes de Whole Cake Island.

Tampoco hay noticias sobre el arco del País de Wano, que es uno de los más largos de “One Piece”. Por supuesto, sería una gran noticia para los fanáticos, ya que es una de las historias más queridas.

La trama principal del arco de Whole Cake Island del anime "One Piece" se centra en salvar a Sanji (Foto: Toei Animation)

¿DE QUÉ TRATA EL ARCO DE WHOLE CAKE ISLAND?

El arco de “Whole Cake Island” de “One Piece”, que abarca del episodio 783 al 877, se centra en el rescate de Sanji, quien es forzado a casarse con Pudding, una de las hijas de la Emperatriz del Mar, Big Mom, para sellar una alianza política. Para detener la boda, Luffy se enfrenta a poderosos comandantes, incluido Katakuri en el Mundo Espejo.

La historia transcurre en el archipiélago de la Yonko, un lugar basado en cuentos de hadas y dulces, gobernado bajo estrictas reglas. En este arco se explora la compleja estructura familiar de Big Mom y el pasado de Sanji.

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