Gracias a producciones como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Solo Leveling”, “My Hero Academia” y “Jujutsu Kaisen”, el anime ha logrado ganar más popularidad en los últimos años. De hecho, la película “Infinity Castle” consiguió varios récords internacionales y hacer historia, mientras que el live action de Netflix de “One Piece” acercó este universo a un público distante. Aunque las mencionadas anteriormente son algunas de las series más conocidas, existen otras que incluso tienen calificaciones perfectas en plataformas con IMDb, Filmaffinity y Rotten Tomatoes. A continuación, te comparto algunas que podrían interesarte.

Aunque muchos animes generan opiniones encontradas y dividen a la crítica, otros destacan por su narrativa, animación y desarrollo de personajes de alto nivel que cuentan con el respaldo de casi todos. Son varios los animes que han alcanzado la calificación perfecta del 100% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, pero por el momento te recomiendo cinco.

No obstante, también es importante mencionar a títulos como “Vinland Saga”, “Cowboy Bebop”, “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”, “JoJo’s Bizarre Adventure”, “One Punch Man”, “Trigun Stampede” y “Neon Genesis Evangelion”.

5 ANIMES QUE TIENEN PUNTAJE PERFECTO EN ROTTEN TOMATOES

1. Solo Leveling

“Solo Leveling” es aclamada por su animación de alta calidad, ritmo entretenido y batallas épicas, por eso, se ha posicionado como uno de los animes más destacados de 2024. Aunque su segunda temporada no consiguió ser nominada a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, los fanáticos de la serie basada en la web novel surcoreana escrita por Chugong, esperan con ansias la tercera temporada.

La primera temporada de "Solo Leveling", anime basado en la popular novela web de Chugong, ha logrado una puntuación perfecta del 100% en el Tomatometer de la crítica en Rotten Tomatoes (Foto: A-1 Pictures)

2. Frieren: Beyond Journey’s End

“Frieren: Beyond Journey’s End” también cuenta con una puntuación perfecta del 100% de la crítica en Rotten Tomatoes. La serie basada en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe se centra en la vida de la maga elfa Frieren tras derrotar al Rey Demonio junto a su grupo de héroes. En cada nueva aventura aprende a valorar la corta vida de los humanos y forja nuevas relaciones.

Escena del décimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End", que terminó el 27 de marzo de 2026 (Foto: Madhouse)

3. Kaiju No. 8

“Kaiju No. 8”, anime basado en el manga Shonen Jump+ del mismo nombre de Naoya Matsumoto, se ambienta en mundo repleto de criaturas conocidas como Kaiju y sigue al pequeño Kafka Hibino que sueña con ser parte de las Fuerzas de Defensa junto a su amiga Mina Ashiro. Tras un incidente, Kafka se convierte en un espécimen con alto nivel de fuerza, lo que lo convierte en objetivo de la organización a la que quiere unirse.

El anime "Kaiju No 8" mezcla intensas batallas contra monstruos gigantes con el humor de ocultar su identidad y la motivación de cumplir una promesa de la infancia (Foto: Production I.G)

4. Delicious in Dungeon

“Delicious in Dungeon” (“Tragones y Mazmorras”) también ostenta una puntuación perfecta del 100% en el Tomatometer de la crítica en Rotten Tomatoes. Al igual que “Solo Leveling”, ha sido recibida con entusiasmo unánime por los especialistas, destacando por su creativa mezcla de cocina gourmet y aventura clásica de fantasía. El anime basado en el manga escrito e ilustrado por Ryōko Kui sigue a un grupo de aventureros que, tras perder sus provisiones y dinero al ser derrotados por un dragón, deciden volver a la mazmorra para salvar a un miembro de su equipo devorado, sobreviviendo al cocinar y comerse a los monstruos que encuentran.

Marcille en el anime "Delicious in Dungeon", que mezcla acción, comedia y una construcción de mundo muy detallada (Foto: Netflix)

5. Spy x Family

Basado en el manga escrito e ilustrado por Tatsuya Endō, “Spy x Family” es una comedia de acción sobre un espía de élite llamado Twilight (Loid Forger) que debe formar una familia falsa en solo una semana para una misión secreta. Sin saberlo, adopta a una niña telepata (Anya) y se casa con una asesina profesional (Yor), creando una familia peculiar donde nadie conoce los secretos de los demás. Esta serie también ha mantenido una puntuación perfecta del 100% de la crítica en Rotten Tomatoes para su primera temporada.

Twilight (Loid Forger, Anya y York en una escena de la tercera temporada de "Spy x Family" (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

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