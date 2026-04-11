Después de 266 días de estreno en cines a gran escala, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) finalmente terminó su recorrido en Japón el 9 de abril de 2026. Entonces, ¿cuánto ha recaudado hasta esa fecha la primera película de la trilogía que adapta el final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge? A continuación, te comparto las principales cifras y los récords que esta exitosa película anime ha superado en su país de origen y a nivel internacional.

Aunque la película ya ha finalizado oficialmente su exhibición en cines, todavía se proyectará en algunos cines pequeños de todo Japón. De hecho, el aclamado largometraje también regresó a las salas de cine de Estados Unidos y otros países seleccionados a inicios de marzo de 2026, lo que reafirmó el hito que marcó tras su estreno original en julio de 2025.

¿CUÁNTO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” TRAS 266 DÍAS EN LOS CINES DE JAPÓN?

Hasta el 9 de abril, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses. Esto como producto de la venta de 27.455.968 entradas en su país de origen.

Mientras que a nivel mundial, según Toho, recaudó más de 117.900 millones de yenes, aproximadamente 740,49 millones de dólares estadounidenses, por la venta de 98.520.310 entradas.

En todo el mundo, "Demon Slayer: Infinity Castle" ha vendido 98.520.310 entradas y ha ganado 740,5 millones de dólares (Foto: Ufotable)

Gracias a estos números, “Demon Slayer: Infinity Castle” se ha convertido en la segunda película más taquillera de la historia de Japón. El primer lugar lo ocupa otra cinta de la misma franquicia: “Mugen Train”, que recaudó 40.750 millones de yenes ( 255,3 millones de dólares).

Además, “Demon Slayer: Castillo Infinito” se convirtió en la séptima película más taquillera de 2025, la película de anime más taquillera a nivel mundial y la película internacional más taquillera en la taquilla norteamericana. Por mencionar algunos de sus récords.

LOS PREMIOS QUE HA GANADO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Saturn Awards (53.ª edición): Ganadora de la categoría “Mejor Película de Animación Internacional”.

Tokyo Anime Award Festival 2026 (TAAF): Ganadora del premio “Anime del Año” en la categoría cinematográfica.

Astra Film Awards (9.ª edición): Premio especial “Animation is Cinema” por su impacto cinematográfico.

Hochi Film Awards 2025: Ganadora del premio a Mejor Obra de Anime.

Critics Choice Awards 2025: Ganadora del Premio Internacional de la Animación.

Premios de la Academia de Japón 2026: Reconocimiento destacado por su aporte técnico.

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" ganó el premio a Mejor Película de Animación en la 49.ª edición de los Premios de la Academia Japonesa de Cine (Foto: Ufotable / TOHO)

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