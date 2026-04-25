La segunda temporada de "Jujutsu Kaisen" (que cubre el Arco del Recipiente de Plasma Estelar y el Incidente de Shibuya) llega a Netflix el 1 de mayo de 2026 en Latinoamérica, Estados Unidos y otras regiones (Foto: Mappa)
La segunda temporada de "Jujutsu Kaisen" (que cubre el Arco del Recipiente de Plasma Estelar y el Incidente de Shibuya) llega a Netflix el 1 de mayo de 2026 en Latinoamérica, Estados Unidos y otras regiones (Foto: Mappa)
Nelly Osco
Nelly Osco

En abril de 2026, los usuarios de Netflix disfrutaron de varios animes. Uno de los más destacados es “”, que regresó tras una pausa de tres meses y dio inicio al arco de Elbaph del manga de Eiichiro Oda. Por supuesto, los episodios continuarán en emisión en mayo, específicamente una semana después de su lanzamiento original. Pero este no es el único anime que llega a la plataforma de streaming de la N roja en mayo. Uno de los más esperados es la segunda temporada de “”.

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Respecto a “One Piece”, Netflix también sumará otros episodios del anime. Mientras Crunchyroll tiene todos los capítulos, Netflix solo cuenta con 820 de los 1158 capítulos. Periódicamente, suma algunos arcos y el 1 de mayo de 2026 incluirá más episodios del arco de Whole Cake Island, con lo que el número total de capítulos disponibles en la popular plataforma ascenderá a al menos 835.

Además de las mencionadas, también se sumarán la popular serie basada en un videojuego “”, la segunda temporada de la serie de acción “Devil May Cry” y la tercera temporada de “”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gōshō Aoyama, y que narra la historia de Shinichi Kudo, un brillante detective adolescente envenenado por una misteriosa organización criminal. Debido a eso, su cuerpo se encoge al de un niño de siete años, obligándolo a adoptar la identidad de Conan Edogawa.

” no es el único anime que continúa en emisión en Netflix en mayo de 2026. Lo mismo sucede con las segundas temporadas de “” y “Windbreaker”. “Kill Blue” también es parte de esta lista. Para ver algunos de estos títulos solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Luffy se enfrenta a poderosos comandantes mientras intentan salvar a Sanji en el arco de Whole Cake Island del anime "One Piece", que se suma al catálogo de Netflix (Foto: Toei Animation)
Luffy se enfrenta a poderosos comandantes mientras intentan salvar a Sanji en el arco de Whole Cake Island del anime "One Piece", que se suma al catálogo de Netflix (Foto: Toei Animation)

ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN MAYO DE 2026

Los principales estrenos de anime de mayo de 2026:

  • Jujutsu Kaisen - Temporada 2: 1 de mayo
  • Shangri-La Frontier: 1 de mayo
  • One Piece: Whole Cake Island (Parte 4). 1 de mayo
  • Detective Conan (Colección 3): 1 de mayo
  • Assassination Classroom: 1 de mayo
  • Devil May Cry - Temporada 2: 12 de mayo
A lo largo de los 8 episodios del anime "Devil May Cry", Dante asume el rol protagonista. Él está interpretado en inglés por Johnny Yong Bosch (Foto: Netflix)
A lo largo de los 8 episodios del anime "Devil May Cry", Dante asume el rol protagonista. Él está interpretado en inglés por Johnny Yong Bosch (Foto: Netflix)

Animes que continúan en emisión:

  • One Piece: Arco de Elbaf
  • Dorohedoro - Temporada 2
  • Wind Breaker - Temporada 2
  • Kill Blue
La segunda temporada del anime "Wind Breaker" se estrenó el 3 de abril de 2025 y también está disponible en Netflix (Foto: CloverWorks)
La segunda temporada del anime "Wind Breaker" se estrenó el 3 de abril de 2025 y también está disponible en Netflix (Foto: CloverWorks)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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