En abril de 2026, los usuarios de Netflix disfrutaron de varios animes. Uno de los más destacados es “One Piece”, que regresó tras una pausa de tres meses y dio inicio al arco de Elbaph del manga de Eiichiro Oda. Por supuesto, los episodios continuarán en emisión en mayo, específicamente una semana después de su lanzamiento original. Pero este no es el único anime que llega a la plataforma de streaming de la N roja en mayo. Uno de los más esperados es la segunda temporada de “Jujutus Kaisen”.
Respecto a “One Piece”, Netflix también sumará otros episodios del anime. Mientras Crunchyroll tiene todos los capítulos, Netflix solo cuenta con 820 de los 1158 capítulos. Periódicamente, suma algunos arcos y el 1 de mayo de 2026 incluirá más episodios del arco de Whole Cake Island, con lo que el número total de capítulos disponibles en la popular plataforma ascenderá a al menos 835.
Además de las mencionadas, también se sumarán la popular serie basada en un videojuego “Shangri-La Frontier”, la segunda temporada de la serie de acción “Devil May Cry” y la tercera temporada de “Detective Conan”, anime basado en el manga escrito e ilustrado por Gōshō Aoyama, y que narra la historia de Shinichi Kudo, un brillante detective adolescente envenenado por una misteriosa organización criminal. Debido a eso, su cuerpo se encoge al de un niño de siete años, obligándolo a adoptar la identidad de Conan Edogawa.
“One Piece: Arco de Elbaf” no es el único anime que continúa en emisión en Netflix en mayo de 2026. Lo mismo sucede con las segundas temporadas de “Dorohedoro” y “Windbreaker”. “Kill Blue” también es parte de esta lista. Para ver algunos de estos títulos solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
ESTOS SON LOS ANIMES QUE LLEGAN A NETFLIX EN MAYO DE 2026
Los principales estrenos de anime de mayo de 2026:
- Jujutsu Kaisen - Temporada 2: 1 de mayo
- Shangri-La Frontier: 1 de mayo
- One Piece: Whole Cake Island (Parte 4). 1 de mayo
- Detective Conan (Colección 3): 1 de mayo
- Assassination Classroom: 1 de mayo
- Devil May Cry - Temporada 2: 12 de mayo
Animes que continúan en emisión:
- One Piece: Arco de Elbaf
- Dorohedoro - Temporada 2
- Wind Breaker - Temporada 2
- Kill Blue
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí