En el anime "Dorohedoro", Caimán es un hombre con cabeza de reptil y con amnesia. Aquí, en una escena de la temporada 2 de la serie (Foto: Netflix Japan / MAPPA)
En el anime "Dorohedoro", Caimán es un hombre con cabeza de reptil y con amnesia. Aquí, en una escena de la temporada 2 de la serie (Foto: Netflix Japan / MAPPA)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

vuelve este 2026 con su temporada 2 y, tras 6 años de espera, los fans por fin tenemos una fecha clara para seguir la historia de Caimán y Nikaido. Y es que la segunda entrega del anime estrena sus primeros capítulos desde abril en y Crunchyroll. Así, ¿te gustaría saber exactamente cuándo, a qué hora y cómo ver cada nuevo episodio de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que la segunda entrega de la serie retoma la historia justo donde la dejó la primera, con Caimán cada vez más cerca de descubrir quién lo maldijo y con el misterio del líder de los Ojos de Cruz profundizándose.

Además, veremos más de la vida cotidiana retorcida entre el Hole y el mundo de los hechiceros, con nuevas peleas, personajes y escenarios grotescos fieles al manga.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dorohedoro 2″:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DOROHEDORO” - TEMPORADA 2

De acuerdo con los reportes de insiders como , la segunda entrega del anime se compone de 11 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Dorohedoro”:

  • Episodios 1, 2 y 3: miércoles 1 de abril del 2026
  • Episodio 4: miércoles 8 de abril del 2026
  • Episodio 5: miércoles 15 de abril del 2026
  • Episodio 6: miércoles 22 de abril del 2026
  • Episodio 7: miércoles 29 de abril del 2026
  • Episodio 8: miércoles 6 de mayo del 2026
  • Episodio 9: miércoles 13 de mayo del 2026
  • Episodio 10: miércoles 20 de mayo del 2026
  • Episodio 11 (final de temporada): miércoles 27 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DOROHEDORO” - TEMPORADA 2?

“Dorohedoro” ha fijado el lanzamiento de los capítulos de su temporada 2 para las 23:00 horas de Japón (JST), lo que equivale—aproximadamente—a los siguientes horarios a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:00 a.m. de los miércoles
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:00 a.m. de los miércoles
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:00 a.m. de los miércoles
España4:00 p.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “DOROHEDORO” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de “Dorohedoro” podrá verse de forma legal y simultánea a través de Netflix y Crunchyroll.

Por lo tanto, para no perderte ningún episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa a alguna de estas plataformas de streaming.

El póster de la temporada 2 de "Dorohedoro", anime que combina géneros como la fantasía, la comedia y la acción a lo largo de su trama (Foto: Netflix Japan / MAPPA)
El póster de la temporada 2 de "Dorohedoro", anime que combina géneros como la fantasía, la comedia y la acción a lo largo de su trama (Foto: Netflix Japan / MAPPA)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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