“Dorohedoro” vuelve este 2026 con su temporada 2 y, tras 6 años de espera, los fans por fin tenemos una fecha clara para seguir la historia de Caimán y Nikaido. Y es que la segunda entrega del anime estrena sus primeros capítulos desde abril en Netflix y Crunchyroll. Así, ¿te gustaría saber exactamente cuándo, a qué hora y cómo ver cada nuevo episodio de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la segunda entrega de la serie retoma la historia justo donde la dejó la primera, con Caimán cada vez más cerca de descubrir quién lo maldijo y con el misterio del líder de los Ojos de Cruz profundizándose.

Además, veremos más de la vida cotidiana retorcida entre el Hole y el mundo de los hechiceros, con nuevas peleas, personajes y escenarios grotescos fieles al manga.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Dorohedoro 2″:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DOROHEDORO” - TEMPORADA 2

De acuerdo con los reportes de insiders como @SugoiLITE, la segunda entrega del anime se compone de 11 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre abril y mayo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Dorohedoro”:

Episodios 1, 2 y 3: miércoles 1 de abril del 2026

miércoles 1 de abril del 2026 Episodio 4: miércoles 8 de abril del 2026

miércoles 8 de abril del 2026 Episodio 5: miércoles 15 de abril del 2026

miércoles 15 de abril del 2026 Episodio 6: miércoles 22 de abril del 2026

miércoles 22 de abril del 2026 Episodio 7: miércoles 29 de abril del 2026

miércoles 29 de abril del 2026 Episodio 8: miércoles 6 de mayo del 2026

miércoles 6 de mayo del 2026 Episodio 9: miércoles 13 de mayo del 2026

miércoles 13 de mayo del 2026 Episodio 10: miércoles 20 de mayo del 2026

miércoles 20 de mayo del 2026 Episodio 11 (final de temporada): miércoles 27 de mayo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DOROHEDORO” - TEMPORADA 2?

“Dorohedoro” ha fijado el lanzamiento de los capítulos de su temporada 2 para las 23:00 horas de Japón (JST), lo que equivale—aproximadamente—a los siguientes horarios a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) de los miércoles México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. de los miércoles Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. de los miércoles Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. de los miércoles Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. de los miércoles España 4:00 p.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “DOROHEDORO” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de “Dorohedoro” podrá verse de forma legal y simultánea a través de Netflix y Crunchyroll.

Por lo tanto, para no perderte ningún episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa a alguna de estas plataformas de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de Netflix.

de Netflix. Este es el LINK OFICIAL de Crunchyroll.

El póster de la temporada 2 de "Dorohedoro", anime que combina géneros como la fantasía, la comedia y la acción a lo largo de su trama (Foto: Netflix Japan / MAPPA)

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