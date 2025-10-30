Si eres fan del universo caótico y sangriento de "Chainsaw Man“, quizá estás en busca de nuevas producciones para sumar a tu lista de visualizaciones. Por eso, en esta nota, te presento un anime que combina fantasía, acción, comedia y gore a lo largo de su historia. Se trata de “Dorohedoro”, título que está disponible en el catálogo de Netflix. ¡No te lo pierdas!
Vale precisar que la relación entre ambas producciones fue establecida por medios como Sensacine, resaltando que las dos comparten escenas con violencia gráfica, protagonistas con transformaciones físicas perturbadoras y un característico humor negro.
Por lo tanto, “Dorohedoro” podría ser una estupenda alternativa para disfrutar después de “Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc”.
¿DE QUÉ TRATA “DOROHEDORO”?
Este anime nos traslada a una ciudad sombría conocida como “The Hole” (El Agujero), donde un grupo de hechiceros ha estado secuestrando a los habitantes para usarlos como conejillos de indias en experimentos de magia negra.
En este oscuro escenario, Nikaido, una hábil luchadora y propietaria de un pequeño restaurante, conoce a Caimán, un hombre con cabeza de lagarto que ha perdido la memoria y que solo sabe que un hechicero es responsable de su transformación.
Juntos, deciden cazar a cada hechicero que encuentren hasta dar con el responsable que pueda revertir la maldición.
Entonces, cuando En, el líder supremo de los hechiceros, se entera de que un hombre lagarto está masacrando a su gente, envía un equipo especializado a The Hole, desatando una guerra sangrienta entre dos mundos.
¿CÓMO VER “DOROHEDORO”?
Como mencioné previamente, “Dorohedoro” está disponible en Netflix. Resulta que la plataforma ofrece los 12 episodios de la primera temporada más el episodio especial que reúne los 6 OVAs, sumando un total de 13 capítulos.
Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.
“DOROHEDORO”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?
La respuesta corta es SÍ. La segunda temporada de “Dorohedoro” fue confirmada oficialmente el pasado 9 de enero de 2024. Esta volverá a ser producida por MAPPA y dirigida por Yūichirō Hayashi.
Y si bien los nuevos episodios estaban programados para estrenarse en el 2025, el lanzamiento se retrasó y ahora llegará en abril del 2026.
