Después de arrasar en taquilla y hacer vibrar a los fanáticos con una mezcla letal de acción, drama y vísceras, “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” deja una gran pregunta en el aire: ¿cuándo llegará al streaming? Los seguidores del anime que no alcanzaron a verla en los cines ya cuentan los días para poder disfrutarla desde casa, y aunque Crunchyroll aún no ha anunciado una fecha oficial, las pistas sobre su posible estreno ya empiezan a encajar.

¿DE QUÉ TRATA “CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC”?

Dirigida por Tatsuya Yoshihara, la película funciona como una secuela directa de la primera temporada del popular anime “Chainsaw Man”, basado en el manga de Tatsuki Fujimoto.

En esta nueva entrega, Denji —el cazador de demonios que literalmente lleva una motosierra en el pecho— se enfrenta a un enemigo que no solo amenaza su vida, sino también su corazón. La aparición de Reze, una misteriosa chica con un pasado oculto, marca un punto de inflexión en su historia: amor, traición y violencia se entrelazan en un relato que no da tregua.

La película continúa el arco “Bomb Girl” del manga, uno de los más esperados por los fanáticos. Aquí, Denji experimenta por primera vez la vulnerabilidad emocional mientras lidia con el caos que lo rodea. El resultado es una cinta que combina secuencias de combate espectaculares con momentos de intimidad inesperada, una mezcla que ha sido celebrada por la crítica japonesa y los fans del género.

El elenco original del anime regresa para dar vida a los personajes. En japonés, Kikunosuke Toya interpreta a Denji, Reina Ueda da voz a Reze, Fairouz Ai regresa como Power y Tomori Kusunoki como Makima. En inglés, el reparto está encabezado por Ryan Colt Levy, Alexis Tipton, Sarah Wiedenheft y Suzie Yeung, todos con actuaciones que consolidan el tono oscuro y visceral de la historia.

La película encuentra a Denji en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNDO “REZE ARC” ESTARÍA DISPONIBLE EN CRUNCHYROLL?

Aunque no hay fecha confirmada, el historial de lanzamientos del servicio de streaming ofrece una pista bastante sólida. Películas anteriores distribuidas por Crunchyroll y Sony Pictures Releasing, como “Overlord: The Sacred Kingdom”, llegaron a la plataforma unos cinco meses y medio después de su estreno en cines. Aplicando esa lógica, “Chainsaw Man The Movie: Reze Arc” podría aterrizar en Crunchyroll a inicios o mediados de abril de 2026 , si mantiene el mismo patrón.

Por ahora, la película no está disponible ni en Crunchyroll, ni en Netflix, ni en Hulu. Los espectadores en Estados Unidos pueden disfrutarla solo en cines desde el 24 de octubre, mientras que los fans del anime pueden ponerse al día con la serie original en Hulu o Crunchyroll, ambas con la primera temporada completa disponible en streaming.

¿DÓNDE VER “REZE ARC” EN STREAMING?

Para quienes prefieran otras opciones, la serie también se puede comprar en Amazon Prime Video por US$24.99 la temporada o US$2.99 por episodio. Además, Hulu ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días, seguido de una suscripción básica con anuncios por US$10.99 al mes, o una versión sin publicidad por US$18.99 al mes.

En cuanto llegue a Crunchyroll, “Chainsaw Man The Movie: Reze Arc” se convertirá en uno de los estrenos más esperados del 2026, marcando un nuevo capítulo en la expansión global del anime. Hasta entonces, los fans tendrán que esperar con paciencia, o volver a las salas, donde el rugido de las motosierras aún resuena.

