“Sakamoto Days” ha sido un éxito rotundo tanto en su versión de manga como en su adaptación al anime. Mientras la obra creada por Yuto Suzuki cuenta con millones de copias en circulación y se ha consolidado como uno de los pilares modernos de la revista Weekly Shonen Jump, la serie producida por TMS Entertainment y emitida en Netflix rompió marcas al convertirse en uno de los estrenos de anime más vistos de la plataforma de streaming de la N roja. De hecho, la franquicia cuenta con una película live action que se estrenó en los cines de Japón y llegará a streaming.

Por supuesto, esta película se centra en Tarō Sakamoto, un legendario y temido exasesino a sueldo que decide abandonar el inframundo criminal tras enamorarse, casarse y formar una familia, cambiando las armas por la administración de una pequeña tienda de barrio. No obstante, su apacible vida, junto a su esposa Aoi y su hija Hana, se altera cuando reaparecen antiguos enemigos, sicarios y miembros de organizaciones letales.

La película live action de “Sakamoto Days” fue dirigida y escrita por Fukuda Yuichi, conocido por escribir el guion de varias películas de acción real como “Gintama Live Action the Movie”, y fue producida por los estudios Credeus y Avex Pictures. El tema musical principal de la película es el sencillo “BANG!!” interpretado por el grupo Snow Man.

El reconocido actor japonés Ren Meguro asume el rol protagonista de Taro Sakamoto en la película live-action "Sakamoto Days". Mientras que el papel de la pequeña Hana recae en Miyu Yoshimoto (Foto: Credeus / Avex Pictures)

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS” A STREAMING?

“Sakamoto Days” se estrenó en los cines de Japón el 29 de abril de 2026. Aunque la película live action no llegó a las salas de cine de Estados Unidos, de Latinoamérica ni de otras regiones del extranjero, estará disponible en streaming.

El largometraje protagonizado por Ren Meguro, quien interpretó a Tarō Sakamoto, llegará a Amazon Prime Video el 30 de octubre de 2026, lo que permitirá a los fanáticos fuera de Japón disfrutar de esta nueva adaptación del manga de Yuto Suzuki.

Además, podrás ver la película con audio original y con subtítulos en inglés, español, francés, alemán y otros idiomas.

Por lo tanto, para ver la película live action de “Sakamoto Days” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DEL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”

¿DE QUÉ TRATA EL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

En la película live action de “Sakamoto Days”, aunque era el sicario más temido del mundo del crimen organizado, Taro Sakamoto abandona su vida de asesino cuando se enamora de Aoi. Juntos empiezan una nueva vida y abren una pequeña tienda de comestibles en las afueras de Tokio. Más tarde, tienen una hija llamada Hana.

A pesar de su apariencia afable y su sobrepeso, Sakamoto conserva sus reflejos de élite y su maestría en el combate. Lo que le es útil cuando antiguos enemigos y un misterioso villano conocido como X ponen precio a su cabeza.

REPARTO DE VOCES DEL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”

Ren Meguro le da voz a Taro Sakamoto

Fumiya Takahashi le da voz a Shin Asakura

Aya Ueto le da voz a Aoi Sakamoto

Miyu Yoshimoto le da voz a Hana Sakamoto

Mayu Yokota le da voz a Lu Shaotang

Junki Tozuka le da voz a Heisuke Mashimo

Takumi Kitamura le da voz a Nagumo

Yusei Yagi le da voz a Shishiba

Meru Nukumi le da voz a Osaragi

Akihihisa Shiono le da voz a Kashima

Keisuke Watanabe le da voz a Natsuki Seiba

Meru Nukumi interpretará a Osaragi, una miembro novata de La Orden, en la película live-action "Sakamoto Days" (Foto: Avex Pictures)

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