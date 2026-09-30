Aunque la película live action de “Sakamoto Days” no llegó a las salas de cine internacionales, estará disponible en streaming a partir de octubre de 2026 (Foto: Credeus / Avex Pictures)
Aunque la película live action de “Sakamoto Days” no llegó a las salas de cine internacionales, estará disponible en streaming a partir de octubre de 2026 (Foto: Credeus / Avex Pictures)
Nelly Osco
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tanto en su versión de manga como en su adaptación al anime. Mientras la obra creada por Yuto Suzuki cuenta con millones de copias en circulación y se ha consolidado como uno de los pilares modernos de la revista Weekly Shonen Jump, la serie producida por TMS Entertainment y emitida en Netflix rompió marcas al convertirse en uno de los estrenos de anime más vistos de la plataforma de streaming de la N roja. De hecho, la franquicia cuenta con una y llegará a streaming.

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Por supuesto, esta película se centra en Tarō Sakamoto, un legendario y temido exasesino a sueldo que decide abandonar el inframundo criminal tras enamorarse, casarse y formar una familia, cambiando las armas por la administración de una pequeña tienda de barrio. No obstante, su apacible vida, junto a su esposa Aoi y su hija Hana, se altera cuando reaparecen antiguos enemigos, sicarios y miembros de organizaciones letales.

fue dirigida y escrita por Fukuda Yuichi, conocido por escribir el guion de varias películas de acción real como “Gintama Live Action the Movie”, y fue producida por los estudios Credeus y Avex Pictures. El tema musical principal de la película es el sencillo “BANG!!” interpretado por el grupo Snow Man.

El reconocido actor japonés Ren Meguro asume el rol protagonista de Taro Sakamoto en la película live-action "Sakamoto Days". Mientras que el papel de la pequeña Hana recae en Miyu Yoshimoto (Foto: Credeus / Avex Pictures)
El reconocido actor japonés Ren Meguro asume el rol protagonista de Taro Sakamoto en la película live-action "Sakamoto Days". Mientras que el papel de la pequeña Hana recae en Miyu Yoshimoto (Foto: Credeus / Avex Pictures)

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS” A STREAMING?

“Sakamoto Days” se estrenó en los cines de Japón el 29 de abril de 2026. Aunque la película live action no llegó a las salas de cine de Estados Unidos, de Latinoamérica ni de otras regiones del extranjero, estará disponible en streaming.

El largometraje protagonizado por Ren Meguro, quien interpretó a Tarō Sakamoto, llegará a el 30 de octubre de 2026, lo que permitirá a los fanáticos fuera de Japón disfrutar de esta nueva adaptación del manga de Yuto Suzuki.

Además, podrás ver la película con audio original y con subtítulos en inglés, español, francés, alemán y otros idiomas.

Por lo tanto, para ver la película live action de “Sakamoto Days” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DEL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”

¿DE QUÉ TRATA EL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”?

En la película live action de “Sakamoto Days”, aunque era el sicario más temido del mundo del crimen organizado, Taro Sakamoto abandona su vida de asesino cuando se enamora de Aoi. Juntos empiezan una nueva vida y abren una pequeña tienda de comestibles en las afueras de Tokio. Más tarde, tienen una hija llamada Hana.

A pesar de su apariencia afable y su sobrepeso, Sakamoto conserva sus reflejos de élite y su maestría en el combate. Lo que le es útil cuando antiguos enemigos y un misterioso villano conocido como X ponen precio a su cabeza.

REPARTO DE VOCES DEL LIVE ACTION DE “SAKAMOTO DAYS”

  • Ren Meguro le da voz a Taro Sakamoto
  • Fumiya Takahashi le da voz a Shin Asakura
  • Aya Ueto le da voz a Aoi Sakamoto
  • Miyu Yoshimoto le da voz a Hana Sakamoto
  • Mayu Yokota le da voz a Lu Shaotang
  • Junki Tozuka le da voz a Heisuke Mashimo
  • Takumi Kitamura le da voz a Nagumo
  • Yusei Yagi le da voz a Shishiba
  • Meru Nukumi le da voz a Osaragi
  • Akihihisa Shiono le da voz a Kashima
  • Keisuke Watanabe le da voz a Natsuki Seiba
Meru Nukumi interpretará a Osaragi, una miembro novata de La Orden, en la película live-action "Sakamoto Days" (Foto: Avex Pictures)
Meru Nukumi interpretará a Osaragi, una miembro novata de La Orden, en la película live-action "Sakamoto Days" (Foto: Avex Pictures)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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