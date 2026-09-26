La segunda temporada de “Black Clover” retoma la historia exactamente tras el agónico cliffhanger del final de la primera entrega del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata. Por lo tanto, los nuevos episodios muestran a los Caballeros Mágicos de élite mientras realizan los últimos preparativos para realizar una incursión masiva en el Reino Spade y rescatar al capitán Yami Sukehiro, William Vangeance y a los demás prisioneros. Entonces, ¿cuántos episodios tendrá la nueva temporada y cuándo se estrenarán?

En los nuevos capítulos de la popular serie, tras culminar el peligroso Ritual de Vinculación con el Demonio, Asta y Liebe se enfocan en un riguroso entrenamiento físico y mental junto a Nacht para lograr dominar la poderosa Unión Demoníaca (Devil Union). En tanto, Yuno se somete a un entrenamiento especial para lograr vencer a Zenon.

La segunda temporada de “Black Clover” adaptará el esperado Spade Kingdom Arc (Arco del Reino de la Pica) y el enfrentamiento contra la Tríada Oscura, que promete ser el punto más alto y espectacular de toda la serie hasta la fecha, con batallas expandidas e inéditas, y un nivel de fluidez, efectos mágicos y detalles técnicos superiores.

En la segunda temporada de "Black Clover", Asta tendrá que hacer un pacto directo con su demonio, Liebe, para dominar la anti-magia y alcanzar el nivel de la Unión Demoníaca (Foto: Studio Pierrot)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el sábado 3 de octubre de 2026 en Crunchyroll, mientras que el resto de los capítulos se emitirá cada semana. Estarán disponibles en su idioma original y con subtítulos en inglés y español.

Por lo tanto, para ver este anime del género shōnen, enfocado principalmente en la acción, la fantasía oscura y la magia, solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

La segunda temporada de “Black Clover” tendrá un total de 26 episodios, los que se dividirán en dos partes (cours).

Parte 1 (13 episodios): sábado 3 de octubre del 2026

Parte 2 (13 episodios): en algún momento del 2027

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER” - PARTE 1

Episodio 1 (capítulo 171): 3 de octubre de 2026

Episodio 2 (capítulo 172): 10 de octubre de 2026

Episodio 3 (capítulo 173): 17 de octubre de 2026

Episodio 4 (capítulo 174): 24 de octubre de 2026

Episodio 5 (capítulo 175): 31 de octubre de 2026

Episodio 6 (capítulo 176): 7 de noviembre de 2026

Episodio 7 (capítulo 177): 14 de noviembre de 2026

Episodio 8 (capítulo 178): 21 de noviembre de 2026

Episodio 9 (capítulo 179): 28 de noviembre de 2026

Episodio 10 (capítulo 180): 5 de diciembre de 2026

Episodio 11 (capítulo 181): 12 de diciembre de 2026

Episodio 12 (capítulo 182): 19 de diciembre de 2026

Episodio 13 (capítulo 183): 26 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) de los sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. de los sábados Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. de los sábados Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. de los sábados España 4:00 p.m. de los sábados

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “War Begins” (“Comienza la guerra”), primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover”, “los Caballeros Mágicos del Reino de Clover se preparan para rescatar a Yami y a los demás, quienes fueron secuestrados por la temible Tríada Oscura. Asta y Liebe, habiendo completado el ‘Ritual de Vinculación con el Demonio’, entrenan arduamente para dominar la ‘Unión’ (Devil Union), mientras que Yuno se somete a un entrenamiento especial para derrotar a Zenon —con quien ya perdió una vez— y salvar a Vangeance.

Mientras tanto, en el Reino de la Pica, Morris, un erudito mágico exiliado del Reino del Diamante, se prepara firmemente para abrir las puertas al inframundo. ¡La batalla entre la élite de los Caballeros Mágicos del Reino de Clover y la Tríada Oscura finalmente está por comenzar!"

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Asta: Interpretado por Gakuto Kajiwara.

Yuno: Interpretado por Nobunaga Shimazaki.

Noelle Silva: Interpretada por Kana Yūki.

Yami Sukehiro: Interpretado por Junichi Suwabe.

Nacht Faust (el vicecapitán de los Toros Negros): Interpretado por Hiro Shimono.

Yuno momentos previos al gran despliegue de la fuerza de asalto hacia el Reino de la Pica en el primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover" (Foto: Studio Pierrot)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí