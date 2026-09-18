Después de casi seis años, “Black Clover” regresa con una nueva temporada. Mientras en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video los 170 episodios del anime se dividen en cuatro temporadas, Crunchyroll los agrupa como una sola gran temporada continua. Por lo tanto, la nueva entrega se ha promocionado como la segunda temporada de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata y promete adaptar la intensa guerra contra el Reino de la Pica y la Tríada Oscura.

Los nuevos episodios se centran principalmente en la Saga del Reino de la Pica, donde el mundo mágico corre el mayor peligro de su historia, y seguirá a Asta, Yuno y los Caballeros Mágicos mientras rescatan a los capitanes Yami y William Vangeance. Asimismo, se incluyen detalles cruciales sobre el origen de los huérfanos, el pasado del demonio de Asta y la verdadera identidad de Yuno.

Aunque la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el 3 de octubre de 2026, tendrá un estreno anticipado el 21 de septiembre en el nuevo Crunchyroll Anime Nights Sneak Peek, evento especial en cines donde se proyectan episodios de estreno de próximas temporadas de anime semanas antes de su emisión oficial en plataformas de streaming.

Mientras esperas la nueva entrega, que retomará directamente el clímax del conflicto contra los líderes del Reino de Spade para detener sus planes malignos, puedes ver otros animes igual de emocionantes que también puedes encontrar en Crunchyroll.

LOS ANIMES QUE PUEDES VER ANTES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

1. Jujutsu Kaisen

“Jujutsu Kaisen” es considerado uno de los animes más exitosos e influyentes de los últimos años a nivel global. Fue nombrado oficialmente por Guinness World Records como la serie de anime más popular del mundo, superando a “Attack on Titan” y “One Piece”. Actualmente cuenta con tres temporadas y prepara su cuarta entrega, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game del manga de Gege Akutami.

La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen" aún no tiene fecha de estreno, pero los fans esperan que llegue en algún momento del 2027 (Foto: Mappa)

2. Hell’s Paradise: Jigokuraku

La segunda temporada de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” fue una de las grandes sorpresas de la temporada de invierno 2026. El anime basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Yūji Kaku logró igualar, e incluso superar, a “Jujutsu Kaisen” y “Frieren: Beyond Journey’s End” en algunos rankings. Así que la historia de Gabimaru, un ninja inmortal condenado, que busca el elixir de la vida en una misteriosa y peligrosa isla para obtener su libertad y reunirse con su esposa es una buena opción.

En la segunda temporada de "Hell's Paradise: Jigokuraku", Gabimaru debe sobrevivir a los monstruos de la isla (Foto: Mappa)

3. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es uno de los animes más populares de los últimos años y tras el estreno de la película “Infinity Castle” se ha consolidado como la franquicia animada más exitosa. Si por alguna razón aún no has visto esta serie, debes incluirla en tu lista. Tiene cuatro temporadas y 63 episodios, que están disponibles en Crunchyroll. Además, aún restan dos películas para completar la historia del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

Tanjiro Kamado es el protagonista del anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que cuenta con cuatro temporadas y terminará con una trilogía de películas (Foto: Ufotable)

4. Frieren: Beyond Journey’s End

Si buscas fantasía épica y aventuras, “Frieren: Beyond Journey’s End” puede ser una excelente opción. La serie anime basada en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe estrenó su segunda temporada a inicios del 2026 y tendrá una tercera entrega, que llegará en octubre de 2027 y adaptará el arco de Golden Land, donde los protagonistas se enfrentarán a su mayor amenaza demoníaca hasta el momento.

La tercera temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” ya tiene fecha de estreno, octubre de 2027 (Foto: Madhouse)

5. Hunter x Hunter

Basado en el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi, “Hunter x Hunter” se caracteriza por peleas estratégicas, trama profunda, giros psicológicos y desarrollo de personajes. Este anime narra la historia de Gon Freecss, un niño de 12 años que busca convertirse en ‘Cazador’ profesional para encontrar a su padre, Ging. En su camino, conoce a Killua, Kurapika y Leorio, lidia con peligrosos exámenes, enemigos complejos y el sistema de poder llamado Nen.

"Hunter x Hunter" es considerado uno de los mejores animes de acción y aventura de la historia y lo puedes ver en Crunchyroll (Foto: Madhouse)

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