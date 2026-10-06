“Psyren” ha sido denominado el sucesor espiritual de “Jujutsu Kaisen”, ya que promete capturar la misma esencia de tono oscuro, atmósfera de suspenso, sistemas de combate sumamente complejos y un juego mortal donde los protagonistas deben luchar constantemente por mantenerse con vida. Por lo tanto, esta serie de la temporada de anime de otoño de 2026 ha generado mucha expectativa y tras la emisión de su primer episodio ha recibido críticas positivas. Entonces, ¿cuántos episodios tiene? ¿Cuándo se estrenarán?

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La que serie mezcla misterios de leyendas urbanas con un juego mortal de viajes en el tiempo lleva a la pantalla el manga shonen escrito e ilustrado por el mangaka Toshiaki Iwashiro que es considerado una obra de culto que destacó por su originalidad, introduciendo un sistema de poderes psíquicos y un mundo distópico.

“Psyren”, dirigido por Katsumi Ono a partir del guion de Shin Yoshida, también promete darle una “segunda oportunidad” definitiva a una historia que en su formato impreso sufrió una cancelación abrupta. El anime sigue a un estudiante de secundaria llamado Ageha Yoshina que se ve envuelto en un juego de supervivencia mortal y de viajes en el tiempo en un mundo distópico tras encontrar una misteriosa tarjeta telefónica roja.

Tras la misteriosa desaparición de su compañera de clase Sakurako Amamiya, Ageha utiliza la misteriosa tarjeta para participar en el juego llamado "Psyren" (Foto: Satelight)

¿CÓMO VER “PSYREN”?

La primera temporada de “Psyren” se estrenó el 5 de octubre de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón. Cada lunes llegará un nuevo capítulo del anime.

Por lo tanto, para ver este anime de acción, ciencia ficción, misterio y supervivencia solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “PSYREN”?

“Psyren”, que promete revivir y modernizar la época dorada del género shonen sobrenatural, tiene 13 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “PSYREN”

Episodio 1: 5 de octubre de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 12 de octubre de 2026

Episodio 3: 19 de octubre de 2026

Episodio 4: 26 de octubre de 2026

Episodio 5: 2 de noviembre de 2026

Episodio 6: 9 de noviembre de 2026

Episodio 7: 16 de noviembre de 2026

Episodio 8: 23 de noviembre de 2026

Episodio 9: 30 de noviembre de 2026

Episodio 10: 7 de diciembre de 2026

Episodio 11: 14 de diciembre de 2026

Episodio 12: 21 de diciembre de 2026

Episodio 13: 28 de diciembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “PSYREN”?

Países Horario Estados Unidos 6:30 a.m. (PT) / 9:30 a.m. (ET) de los lunes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. de los lunes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. de los lunes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. de los lunes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. de los lunes España 4:30 p.m. de los lunes

TRÁILER DE “PSYREN”

¿DE QUÉ TRATA “PSYREN”?

“Psyren” relata la historia de Ageha Yoshina, un estudiante rebelde que un día encuentra una misteriosa tarjeta telefónica. Al contestar una llamada en una cabina, es transportado a un futuro distópico. Allí, deberá participar en un juego mortal de supervivencia, utilizando habilidades psíquicas para descubrir la verdad y evitar el fin del mundo

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “un día, Ageha Yoshina, un estudiante de secundaria, encuentra una misteriosa tarjeta telefónica roja. Días después, su amiga de la infancia, Sakurako Amamiya, quien poseía la misma tarjeta, desaparece repentinamente.

En su búsqueda, se ve envuelto en rumores sobre una serie de misteriosas desapariciones en todo el país, perpetradas por una organización secreta conocida como Psyren. Al unirse al grupo, comienza un juego mortal que cambiará su destino para siempre.”

REPARTO DE VOCES DE “PSYREN”

Ageha Yoshina: Interpretado por Rikuya Yasuda.

Sakurako Amamiya: Interpretada por Mayuko Kazama.

Hiryu Asaga: Interpretado por Shunsuke Takeuchi.

Oboro Mochizuki: Interpretado por Soma Saito.

Kabuto Kirisaki: Interpretado por Yukihiro Nozuyama.

Matsuri Yagumo: Interpretada por Yuhko Kaida.

Dolkey (Dholaki): Interpretado por Nobuyuki Hiyama.

En "Psyren", Sakurako Amamiya destaca por su personalidad seria, lo que inicialmente le valió el apodo de la "Reina de Hielo", antes de que arrastrara a Ageha al peligroso juego de supervivencia (Foto: Satelight)

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