Después de la película de 2013 dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Chloë Grace Moretz, la historia de Carrie White, una adolescente solitaria y marginada con poderes telequinéticos que desata una masacre tras sufrir acoso escolar, vuelve a las pantallas en una serie de Amazon Prime Video. La nueva adaptación de la novela de Stephen King que es considerada una obra maestra del género de terror moderno cuenta con la dirección del aclamado cineasta de terror Mike Flanagan (“La maldición de Hill House”). ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Esta nueva miniserie de terror sobrenatural promete una reinvención total, más empática y profunda del clásico de Stephen King. Además, promete una protagonista más humana y optimista, una madre con matices reales y explorar a fondo la complicidad institucional frente al abuso, y el ciberacoso en redes sociales.

Summer H. Howell interpreta el papel principal de “Carrie”, que cuenta con un elenco conformado por Siena Agudong, Alison Thornton, Thalia Dudek, Amber Midthunder, Josie Totah, Arthur Conti, Joel Oulette, Matthew Lillard y Samantha Sloyan.

Samantha Sloyan interpreta a Margaret White y Summer H. Howell interpreta a Carrie White en la miniserie "Carrie", dirigida por Mike Flanagan (Foto: Intrepid Pictures/ Red Room Pictures/ Amazon MGM Studios)

¿DE QUÉ TRATA “CARRIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Carrie White (Summer H. Howell), una estudiante de secundaria inadaptada, ha pasado su vida recluida en casa junto a su madre, Margaret (Samantha Sloyan), quien la protege con un celo feroz.

Tras la muerte repentina y prematura de su padre, Carrie se ve arrojada al implacable entorno de la escuela pública; allí debe enfrentarse a un escándalo de acoso viral que sacude a su comunidad, a la presión constante y la crueldad cotidiana propias de la era de las redes sociales, y al despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que surgen a la par de su adolescencia.”

Por lo visto en el tráiler, aunque todo es nuevo para Carrie, mantiene una actitud positiva y se esfuerza por encajar en la escuela. No obstante, te topa con un grupo de estudiantes que se burla de ella y en un momento vulnerable la graba para ridiculizarla. Lo que lastima seriamente la confianza de la joven y provoca que sus poderes se salgan de control.

Cuando la madre de la protagonista reclama por el maltrato del que fue víctima su hija, recibe solo justificaciones de parte de un director que prefiere mirar a otro lado para evitar el escándalo.

¿CÓMO VER “CARRIE”?

La nueva adaptación de “Carrie” se estrenará el miércoles 7 de octubre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la miniserie de terror solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “CARRIE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “CARRIE”

Summer H. Howell como Carrie White

Samantha Sloyan como Margaret White

Rowan Danielle como la joven Margaret

Siena Agudong como Sue Snell

Amber Midthunder como Rita Desjardin

Joel Oulette interpreta a Tommy Ross

Alison Thornton como Chris Hargensen

Arthur Conti como Billy Nolan

Josie Totah como Tina Blake

Matthew Lillard como Henry Grayle

Thalia Dudek como Emaline

Kate Siegel

Michael Trucco como John Hargensen

Katee Sackhoff como Judith Brigham

Rahul Kohli como Harold Allison

Tim Bagley como John Brigham

Heather Graham como la Sra. Hargensen

Tahmoh Penikett como Ralph White

Ruth Codd

Crystal Balint como Eleanor Snell

Danielle Klaudt

Mapuana Makia

Naika Toussaint

Delainey Hayles

Cassandra Naud

Alison Thornton asume el papel de Chris Hargensen y Siena Agudong asume el papel de Sue Snell en la miniserie "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures/ Red Room Pictures/ Amazon MGM Studios)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CARRIE”?

La primera temporada de “Carrie”, que cuenta con Mike Flanagan y Trevor Macy como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CARRIE”?

El rodaje principal de “Carrie”, producida por las compañías Intrepid Pictures, Red Room Pictures y Amazon MGM Studios, comenzó en Vancouver el 16 de junio de 2025 y finalizó el 25 de octubre del mismo año.

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