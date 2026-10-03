Crunchyroll es la plataforma de streaming principal para los fans del anime, sobre todo, tras el inicio de la temporada de otoño 2026 que empieza con la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” y la segunda entrega de “Black Clover”. No obstante, Netflix también cuenta con un amplio catálogo de títulos anime. De hecho, en octubre se suman producciones como los nuevos episodios de “Rompiendo el hielo”, “Blue Box” y “Cyberpunk: Edgerunners”. Pero hay un título que definitivamente no puedes perderte, ya que está en el Top 10.

Esta taquillera película anime se unió al catálogo de Netflix a finales de septiembre, pero se ha posicionado entre las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Lo que no es una sorpresa debido a que tras su estreno en cines a nivel mundial recaudó más de 793 millones de dólares en taquilla, y consolidó el éxito de la franquicia a la que pertenece.

Se trata de “Demon Slayer: Infinity Castle I” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita I” en España), la primera entrega de la trilogía que adapta el final del manga de escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge. Aunque llegó a streaming un año después de su estreno en cines, continúa rompiendo récords.

Tanjiro Kamado protagoniza una de las peleas más emocionantes y con un final emotivo en la primera parte de "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la primera entrega de “Demon Slayer: Infinity Castle”, “mientras se intensifican los preparativos para la batalla final, Muzan Kibutsuji ataca la mansión Ubuyashiki y arroja a Tanjiro y a los Hashira a un lugar misterioso.”

La primera entrega de la trilogía “Castillo Infinito” narra el inicio de la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los Hashira contra las Lunas Superiores más poderosas de Muzan Kibutsuji, el rey de los demonios. Empieza con los protagonistas siendo arrastrados a una fortaleza dimensional y cambiante.

Tanjiro y sus aliados deben pelear por sobrevivir contra los demonios más poderosos de las Lunas Superiores. Por lo tanto, esta película se centra en los duelos protagonizados por Tanjiro, Giyu, Shinobu y Zenitsu.

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”?

“Demon Slayer: Infinity Castle I” está disponible en Netflix desde el 28 de septiembre de 2026, por lo tanto, para ver la taquillera película anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Esta película también está disponible en Crunchyroll, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ y HBO Max.

TRÁILER DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”

REPARTO DE VOCES DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”

Tanjiro Kamado: Natsuki Hanae

Nezuko Kamado: Akari Kitō

Zenitsu Agatsuma: Hiro Shimono

Inosuke Hashibira: Yoshitsugu Matsuoka

Giyu Tomioka: Takahiro Sakurai

Shinobu Kocho: Saori Hayami

Akaza: Akira Ishida

Douma: Mamoru Miyano

Kokushibo: Ryotaro Okiayu

En "Demon Slayer: Infinity Castle", Doma es el tercer demonio más fuerte, solo detrás de Kokushibo y Muzan Kibutsuji. Utiliza un par de abanicos dorados afilados con grabados de loto (Foto: Ufotable)

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