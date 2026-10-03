“Psyren” es un anime que mezcla misterios de leyendas urbanas con un juego mortal de viajes en el tiempo. Por lo tanto, promete posicionarse como una de las propuestas de acción, ciencia ficción y supervivencia más potentes de la temporada de otoño de 2026. Esta serie lleva a la pantalla el manga shonen escrito e ilustrado por el mangaka Toshiaki Iwashiro que es considerado una obra de culto que destacó por su originalidad, introduciendo un sistema de poderes psíquicos y un mundo distópico.
Este título ha generado gran expectativa entre los fans del anime debido a que fue señalado como el sucesor de “Jujutsu Kaisen”, ya que comparten un tono oscuro, supervivencia y sistemas de poder complejos, tiene protagonistas que entran en un juego mortal y peligroso donde deben luchar por mantenerse con vida.
Katsumi Ono se encargó de la dirección de “Psyren”, cuenta con el guion de Shin Yoshida, el diseño de personajes de Akira Okuma y la música de Takashi Ohmama, Tatsuhiko Saiki y Shu Kanematsu.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “PSYREN”?
El primer episodio de la primera temporada de “Psyren” se estrenará el lunes 5 de octubre de 2026. Mientras que el resto de capítulos de la última entrega se emitirán cada semana hasta finales de diciembre.
La primera entrega de este anime contará con 13 episodios, que también contarán con subtítulos y doblajes en otros idiomas.
¿CÓMO VER “PSYREN”?
La primera temporada de “Psyren” estará disponible en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.
Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime de acción, ciencia ficción, misterio y supervivencia solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “PSYREN”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:30 a.m. (PT) / 9:30 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|8:30 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|9:30 a.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|10:30 a.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|11:30 a.m.
|España
|4:30 p.m.
TRÁILER DE “PSYREN”
¿DE QUÉ TRATA “PSYREN”?
“Psyren” relata la historia de Ageha Yoshina, un estudiante rebelde que un día encuentra una misteriosa tarjeta telefónica. Al contestar una llamada en una cabina, es transportado a un futuro distópico. Allí, deberá participar en un juego mortal de supervivencia, utilizando habilidades psíquicas para descubrir la verdad y evitar el fin del mundo
De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “un día, Ageha Yoshina, un estudiante de secundaria, encuentra una misteriosa tarjeta telefónica roja. Días después, su amiga de la infancia, Sakurako Amamiya, quien poseía la misma tarjeta, desaparece repentinamente.
En su búsqueda, se ve envuelto en rumores sobre una serie de misteriosas desapariciones en todo el país, perpetradas por una organización secreta conocida como Psyren. Al unirse al grupo, comienza un juego mortal que cambiará su destino para siempre.”
REPARTO DE VOCES DE “PSYREN”
- Ageha Yoshina: Interpretado por Rikuya Yasuda.
- Sakurako Amamiya: Interpretada por Mayuko Kazama.
- Hiryu Asaga: Interpretado por Shunsuke Takeuchi (Brawler en “Akudama Drive”).
- Oboro Mochizuki: Interpretado por Soma Saito (Kenshin Himura en el remake de “Rurouni Kenshin”).
- Kabuto Kirisaki: Interpretado por Yukihiro Nozuyama (Ranmaru Koguma en “Go! Go! Loser Ranger!”).
- Matsuri Yagumo: Interpretada por Yuhko Kaida.
- Dolkey (Dholaki): Interpretado por Nobuyuki Hiyama.
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