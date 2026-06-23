Con una cuarta temporada ya confirmada y con un primer tráiler de la nueva entrega, “Jujutsu Kaisen” es uno de los animes más populares de los últimos años. La serie basada en el manga de Gege Akutami destaca por su animación de primer nivel, su tono oscuro e inusual, por sus personajes icónicos y porque rompe la fórmula tradicional del shōnen. Por lo tanto, para sus fans no resulta sencillo encontrar un reemplazo mientras esperan los nuevos episodios. No obstante, pueden encontrar varias listas con recomendaciones.

El manga de “Jujutsu Kaisen” finalizó el 30 de septiembre de 2024, así que la cuarta temporada podría ser la penúltima del anime. Lo que significa que eventualmente, esta exitosa serie será reemplazada por otra. Y Shonen Jump ya tiene preparado el reemplazo perfecto. Se trata de la adaptación de un clásico olvidado que fue un fenómeno hace casi 20 años.

El manga “Psyren” de Toshiaki Iwashiro, que se publicó entre el 3 de diciembre de 2007 y el 29 de noviembre de 2010, es considerado una obra de culto que destacó por su originalidad, introduciendo un sistema de poderes psíquicos y un mundo distópico. Y en 2026 finalmente, se convertirá en un anime.

A pesar de tener una sólida base de seguidores y buenas críticas, fue cancelado abruptamente en 2010 debido a que no alcanzó las cifras esperadas en Japón. Esto obligó al autor a apresurar el final, lo que resultó en una corta serialización de 16 volúmenes. Sin embargo, aún tiene una gran número de seguidores que esperan con ansias el anime que podría ser el sucesor de “Jujutsu Kaisen”.

Los protagonistas de "Psyren" deben sobrevivir en ese páramo lleno de monstruos mutantes y encontrar una cabina telefónica para volver al mundo real (Foto: Satelight)

¿DE QUÉ TRATA “PSYREN”?

“Psyren” relata la historia de Ageha Yoshina, un estudiante rebelde que un día encuentra una misteriosa tarjeta telefónica. Al contestar una llamada en una cabina, es transportado a un futuro distópico. Allí, deberá participar en un juego mortal de supervivencia, utilizando habilidades psíquicas para descubrir la verdad y evitar el fin del mundo

Este nuevo y esperado anime, que está a cargo del estudio Satelight, se estrenará en Japón a partir de octubre de 2026 y adaptará el manga completo hasta su conclusión.

El encargado de la dirección de “Psyren” es Katsumi Ono, mientras que el guion es responsabilidad de Shin Yoshida, Akira Okuma se encarga del diseño de personajes y la música está a cargo de Takashi Ohmama, Tatsuhiko Saiki y Shu Kanematsu.

¿“PSYREN” PODRÍA SER EL SUCESOR DE “JUJUTSU KAISEN”?

“Psyren” tiene el potencial de llenar el vacío que deja “Jujutsu Kaisen”. Aunque uno es ciencia ficción (poderes psíquicos y viajes en el tiempo) y el otro es fantasía oscura (hechicería y maldiciones), comparten algunas similitudes, como los sistemas de poder complejos, antagonistas manipuladores, y el tono sombrío y de supervivencia.

El manga terminó hace dieciséis años, así que eso no será una complicación en la producción del nuevo anime que ofrece batallas sumamente tácticas donde la inteligencia supera a la fuerza bruta.

El afiche oficial de "Psyren", que adapta el manga de Toshiaki Iwashiro y se estrenará en octubre de 2026 (Foto: Satelight)

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