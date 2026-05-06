Ambientada en el año 2086, 68 años después de la obra original de Gege Akutami, “Jujutsu Kaisen Modulo” sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una amenaza alienígena (Simurianos) que llega a la Tierra, mezclando el mundo de los hechiceros con la ciencia ficción. Tan solo seis meses después de su primera publicación, este manga secuela terminó con su capítulo 25, pero el 1 de mayo de 2026 regresó con un episodio adicional que reveló quién es el único hechicero de grado especial de la nueva era.

Aunque la historia de Yuji Itadori terminó el 30 de septiembre de 2024 tras los eventos del arco de Shinjuku Showdown, la secuela, que empezó el 8 de septiembre de 2025 y fue creada por Akutami y Yuji Iwasaki, incluyó actualizaciones sobre algunos personajes de la serie principal, incluido el protagonista.

En “Jujutsu Kaisen Modulo”, Japón se mantiene como el único lugar con habitantes capaces de controlar la energía maldita, pero no es sencillo encontrar hechiceros de grado especial como Satoru Gojo. Por eso, cuando empieza el enfrentamiento entre los hechiceros y los simurianos, buscan a alguien lo suficientemente poderoso como para luchar contra Dabura.

Yuji Itadori, en su versión de 83 años, también aparece en el manga secuela "Jujutsu Kaisen Módulo" (Foto: MAPPA)

YUJI ITADORI, EL ÚNICO HECHICERO DE GRADO ESPECIAL DE LA NUEVA ERA

Aunque Yuka Okkotsu, la nieta de Yuta y Maki es descrita con un potencial de Grado Especial debido a un Voto Vinculante y su inmenso talento heredado, Yuji Itadori, a sus 83 años, es oficialmente reconocido como hechicero de Grado Especial en el volumen final “Jujutsu Kaizen Modulo” y se le considera el hechicero vivo más fuerte.

Antes de la batalla contra Ryomen Sukuna, Yuji consumió las Pinturas de la Muerte, así que se convirtió en un híbrido mitad humano y mitad maldición. Debido a esto, su envejecimiento se ralentizó drásticamente y se vio obligado a ver morir a todos sus seres queridos.

Al vivir tantos años, el protagonista de “Jujutsu Kaisen” logró dominar habilidades como la Manipulación de la Sangre, la técnica innata de Sukuna, la Expansión de Dominios y la Técnica de Maldición Inversa. Gracias a esto, es capaz de derrotar a maldiciones poderosas como Mahito de un solo golpe.

Los hechiceros de grado especial de “Jujutsu Kaisen Modulo”

Por supuesto, Satoru Gojo, Yuta Okkotsu, Yuki Tsukumo y Suguru Geto como los pilares originales del rango especial, pero en la nueva era de “Jujutsu Kaisen Modulo”, los hechiceros de este tipo no abundan, es por eso, que se convierte en la principal esperanza de la sociedad para enfrentar la amenaza alienígena cuando otros hechiceros no son suficientes.

Aunque Yuji Itadori y Yuka Okkotsu son prácticamente los únicos hechiceros de grado especial en la era de “Jujutsu Kaisen Modulo”, también se puede considerar a Tsurugi Okkotsu, quien al fusionarse con el espíritu de Rika y utilizar el anillo de Yuta, adquiere una energía y fuerza comparables a las de un Grado Especial.

Dabura Karaba no es un hechicero humano, pero el líder de los Simurianos es clasificado como una amenaza por encima del grado especial.

El lado izquierdo de esta ilustración especial del volumen 3 del manga "Jujutsu Kaisen Modulo" está dibujado por Gege Akutami, mientras que el lado derecho estuvo a cargo de Yuji Iwasaki (Foto: Shueisha)

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