El verdadero final de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) ya está disponible en Crunchyroll. “More” se estrenó el 2 de mayo de 2026, cuatro meses después de la emisión del último episodio de la octava temporada, y adaptó el epílogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi que le da un cierre definitivo a la historia de Izuku Midoriya (Deku) y la Clase 1-A de la Academia U.A. El capítulo adicional se desarrolla luego de ocho años de la última batalla y de la graduación de la academia.

Además, se centra en la vida adulta y cotidiana de los personajes principales, mostrando un período de paz establecido. Específicamente, los héroes se reúnen para conmemorar el número 2 de Todoroki. Lo que permite ver las nuevas dinámicas entre ellos y descubrir lo que han hecho durante esos años.

El episodio adicional de “My Hero Academia” también se enfoca en el verdadero sueño de Izuku Midoriya, quien aunque se convierte en un gran héroe, no era a lo que aspiraba cuando empezó ese camino. Entonces, ¿cuál era su objetivo principal?

En el episodio especial de "My Hero Academia", Deku y sus compañeros de la Clase 1-A de la Academia U.A. se reúnen para conmemorar el número 2 de Todoroki (Foto: Bones Film)

EL VERDADERO SUEÑO DE DEKU EN “MY HERO ACADEMIA”

“More” no muestra batallas intensas ni un clímax emocionante, pero fue bien recibido porque muestra las vidas de los personajes principales después de convertirse en los héroes que salvaron al mundo. Deku y el resto de los miembros de la Clase 1-A también lidian con los aspectos simples y mundanos de la adultez.

Por su parte, Izuku Midoriya, luego de perder permanentemente el One For All en la batalla final, aparece utilizando la armadura tecnológica financiada por sus antiguos compañeros de la Clase 1-A y desempeñando su rol como profesor a tiempo parcial en la U.A.

Durante la reunión para celebrar que Shoto Todoroki ha alcanzado el puesto Número 2 en el ranking de héroes, Deku explica que, aunque ahora tiene su traje tecnológico, ha decidido seguir siendo profesor a tiempo parcial en la U.A. porque ama enseñar tanto como ser héroe.

El protagonista de “My Hero Academia” asegura que incluso si aún tuviera el One For All, continuaría enseñando, ya que le gusta compartir sus experiencias con los más jóvenes e inspirar a la próxima generación, tal como lo hizo All Might con él.

El objetivo principal de Deku nunca fue ser el mejor héroe, su verdadero sueño siempre fue inspirar a los demás y el episodio adicional de “My Hero Academia” queda claro.

Izuku Midoriya (Deku) es una escena importante del episodio especial de "My Hero Academia", que es parte de la celebración del 10.º aniversario del anime (Foto: Bones Film)

EL NUEVO CORTO ANIME DE “MY HERO ACADEMIA”

Después de la emisión de “More”, se reveló que también se animará un manga corto que Horikoshi dibujó para el libro de fans “My Hero Academia: Ultra Age”, que el tercer y último libro de datos (databook) oficial del manga “My Hero Academia” y se publicó el 2 de mayo de 2025 en Japón.

El one-shot especial de “My Hero Academia” lleva por título “I Am a Hero Too” (“Yo también soy un héroe”) y se centra en Eri unos años después de la batalla final contra “All for One”.

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