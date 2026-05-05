Aunque aún no hay novedades sobre la tan esperada tercera temporada de “Solo Leveling”, si hay una actualización sobre el live action de Netflix. Si bien el nuevo proyecto fue confirmado en 2025, primero por Kakao Entertainment (que posee la propiedad intelectual) que anunció que una adaptación de acción real estaba en fase de planificación y guionización. y luego por la plataforma de streaming de la N roja, que reveló que Byeon Woo-seok sería el encargado de interpretar a Sung Jinwoo, todavía no ha revelado fecha de estreno y otros detalles relevantes.

Por supuesto, los fanáticos de la historia creada por Chugong tiene expectativas sobre el live action, pero también temen que el resultado sea similar a adaptaciones como “Death Note” y “Cowboy Bebop”, “Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy” y “Bleach”. No obstante, las exitosas temporadas del live action de “One Piece” les devuelven las esperanzas.

Sobre todo, porque la adaptación de acción real de “Solo Leveling” promete una “apuesta ambiciosa” en efectos visuales (VFX) para recrear las intensas batallas y el mundo de mazmorras del manhwa original. Entonces, ¿cuál es la actualización al respecto?

Byeon Woo-seok, que interpreta al príncipe I-an en la serie coreana "Perfect Crown", será el protagonista del live action de "Solo Leveling" (Foto: Kakao Entertainment / MBC GROUP)

EL RODAJE DEL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING” EMPIEZA EN MAYO DE 2026

Byeon Woo-seok, conocido por sus destacadas actuaciones en “20th Century Girl”, “Lovely Runner”, “No Gain, No Love” y “Perfect Crown, ha sido elegido como el protagonista del live-action de “Solo Leveling”, es decir, será el encargado de dar vida a Sung Jin-woo. Fue él quien confirmó el inicio del rodaje.

A través de Weverse, Byeon Woo-seok confirmó que el rodaje de la serie comenzará en mayo de 2026. “En cuanto a ‘Solo Leveling’, empezaremos a rodar pronto. Yo estoy rodando este mes”, escribió el actor surcoreano.

Inicialmente, se esperaba que el rodaje del live action comenzara en abril de 2026, con una temporada de siete episodios. Aunque Netflix aún no ha realizado ningún anuncio oficial, se estima que las grabaciones duren entre tres y cuatro meses, concluyendo potencialmente hacia finales de 2026.

El live action de “Solo Leveling” tampoco tiene fecha de estreno confirmada, pero debido a que la serie requiere una posproducción intensiva de CGI para recrear las habilidades de las sombras y los jefes de mazmorra, el proceso de edición podría tardar al menos un año más. Por lo tanto, la serie no llegaría antes de finales de 2027.

El live action de "Solo Leveling" aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se estima que llegará al finales de 2027 (Foto: A-1 Pictures)

LO QUE SABEMOS SOBRE EL LIVE ACTION DE “SOLO LEVELING”

El live-action de “Solo Leveling” promete “presentar personajes vibrantes, secuencias de acción dinámicas y emocionantes misiones, creadas por un equipo de efectos visuales de primera clase”, señaló Netflix en un comunicado.

Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, conocidos por su trabajo en películas como “Ashfall”, “Like a Virgin”, “Castaway on the Moon”, “My Dictator y Cold Eyes”, se encargan de la dirección. Mientras que, Han So-hee interpretará a Cha Hae-in y Kang You-seok interpretará a Yoo Jin-ho.

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