Si estás buscando una serie para este fin de semana, Netflix tiene la opción perfecta para ti si buscas una aventura emocionante, con momentos emotivos, de acción y fantasía. Esta exitosa producción desarrollada por Matt Owens y Steven Maeda regresó a la plataforma de streaming de la N roja con una segunda temporada después de un año y medio. Los ocho nuevos episodios se han posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix USA, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. ¿Conoces el título de la popular ficción?
La serie en cuestión ha recibido el respaldo de la crítica especializada, que al igual que los fanáticos, han elogiado las actuaciones, la escritura, los efectos visuales, las secuencias de acción, el humor y la fidelidad al material original. Se trata de un live-action protagonizado por Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson y Taz Skylar.
Sin duda, al mencionar a los actores que interpretan a los Straw Hat Pirates, ya tiene claro que se trata de “One Piece”, que estrenó su segunda temporada el 10 de marzo de 2026 y ya fue renovada para una tercera entrega. Este popular live action se basa en el longevo manga homónimo de Eiichiro Oda.
¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “One Piece”, “Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se topan con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables.”
En los nuevos episodios, Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero) y Sanji (Taz Skylar) zarpan hacia el extraordinario Grand Line, y aunque el objetivo principal del protagonista es encontrar el legendario tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas, en su camino se encuentran con algunas situaciones que los desvían y lo llevan a vivir aventuras maravillosas.
Los fanáticos del manga y anime están sorprendidos por los eventos que adapta la segunda temporada del live action y por los cameos de personajes que en el material original en realidad aparecen más adelante.
¿CÓMO VER “ONE PIECE”?
La segunda temporada del live-action “One Piece” está disponible en Netflix desde el 10 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
TRÁILER DE “ONE PIECE”
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”
- Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
- Emily Rudd como Nami
- Mackenyu como Roronoa Zoro
- Jacob Gibson como Usopp
- Taz Skylar como Sanji
- Morgan Davies como Koby
- Vincent Regan como Monkey D. Garp
- Jeff Ward como Buggy
- Charithra Chandran como Nefertari Vivi / Miss Wednesday
- Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper
- Lera Abova como Nico Robin / Miss All Sunday
- Joe Manganiello como Sir Crocodile / Mr. 0
- Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra
- Ilia Isorelýs Paulino como Alvida
- Peter Gadiot como Shanks
- Ntlanhla Morgan Kutu como Lucky Roux
- Laudo Liebenberg como Benn Beckman
- Stevel Marc como Yasopp
- Kathleen Stephens como Makino
- Tamer Burjaq como Higuma
- Aidan Scott como Helmeppo
- Langley Kirkwood como Morgan
- Armand Aucamp como Bogard
- Sven Ruygrok como Cabaji
- McKinley Belcher III como Arlong
- Jandre le Roux como Kuroobi
- Celeste Loots como Kaya
- Albert Pretorius como Buchi
- Bianca Oosthuizen como Sham
- Alexander Maniatis como Kuro/Klahadore
- Craig Fairbrass como Zeff
- Brashaad Mayweather como Patty
- Steven John Ward como Dracule Mihawk
- Len-Barry Simons como Chu
- Chioma Umeala como Nojiko
- Grant Ross como Genzo
- Rory Acton Burnell como Nezumi
- Callum Kerr como Smoker
- Julia Rehwald como Tashigi
- James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu
- Rigo Sánchez como Dragon
- Clive Russell como Crocus
- Yonda Thomas como Igaram
- Daniel Lasker como Mr. 9
- Camrus Johnson como Mr. 5
- Jazzara Jaslyn como Ms. Valentine
- Brendan Murray como Brogy
- Werner Coetser como Dorry
- David Dastmalchian como Mr. 3
- Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek
- Rob Colleti como Wapol
- Mark Penwill como Chess
- Anton David Jeftha como K.M.
- Ty Keogh como Dalton
- Katey Sagal como Kureha
- Mark Harelik como Dr. Hiruluk
¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX USA?
Estos son los pasos que debes seguir para suscribirte a Netflix en Estados Unidos
- Visita netflix.com/signup.
- Elige un plan.
- Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña.
- Introduzca un método de pago .
- Como miembro de Netflix, se le cobrará una vez al mes en la fecha en que se registró.
¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN USA?
- Estándar con anuncios : $7,99/mes
- Estándar : $17,99/mes
Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios.
- Premium : $24,99/mes
Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios.
