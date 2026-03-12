Si estás buscando una serie para este fin de semana, Netflix tiene la opción perfecta para ti si buscas una aventura emocionante, con momentos emotivos, de acción y fantasía. Esta exitosa producción desarrollada por Matt Owens y Steven Maeda regresó a la plataforma de streaming de la N roja con una segunda temporada después de un año y medio. Los ocho nuevos episodios se han posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix USA, en Latinoamérica y en otras partes del mundo. ¿Conoces el título de la popular ficción?

La serie en cuestión ha recibido el respaldo de la crítica especializada, que al igual que los fanáticos, han elogiado las actuaciones, la escritura, los efectos visuales, las secuencias de acción, el humor y la fidelidad al material original. Se trata de un live-action protagonizado por Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson y Taz Skylar.

Sin duda, al mencionar a los actores que interpretan a los Straw Hat Pirates, ya tiene claro que se trata de “One Piece”, que estrenó su segunda temporada el 10 de marzo de 2026 y ya fue renovada para una tercera entrega. Este popular live action se basa en el longevo manga homónimo de Eiichiro Oda.

Luffy (Iñaki Godoy) y los Sombreros de Paja zarpan hacia el extraordinario Grand Line en la segunda temporada de "One Piece" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “One Piece”, “Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se topan con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables.”

En los nuevos episodios, Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero) y Sanji (Taz Skylar) zarpan hacia el extraordinario Grand Line, y aunque el objetivo principal del protagonista es encontrar el legendario tesoro y convertirse en el Rey de los Piratas, en su camino se encuentran con algunas situaciones que los desvían y lo llevan a vivir aventuras maravillosas.

Los fanáticos del manga y anime están sorprendidos por los eventos que adapta la segunda temporada del live action y por los cameos de personajes que en el material original en realidad aparecen más adelante.

¿CÓMO VER “ONE PIECE”?

La segunda temporada del live-action “One Piece” está disponible en Netflix desde el 10 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ONE PIECE”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Roronoa Zoro

Jacob Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Morgan Davies como Koby

Vincent Regan como Monkey D. Garp

Jeff Ward como Buggy

Charithra Chandran como Nefertari Vivi / Miss Wednesday

Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper

Lera Abova como Nico Robin / Miss All Sunday

Joe Manganiello como Sir Crocodile / Mr. 0

Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra

Ilia Isorelýs Paulino como Alvida

Peter Gadiot como Shanks

Ntlanhla Morgan Kutu como Lucky Roux

Laudo Liebenberg como Benn Beckman

Stevel Marc como Yasopp

Kathleen Stephens como Makino

Tamer Burjaq como Higuma

Aidan Scott como Helmeppo

Langley Kirkwood como Morgan

Armand Aucamp como Bogard

Sven Ruygrok como Cabaji

McKinley Belcher III como Arlong

Jandre le Roux como Kuroobi

Celeste Loots como Kaya

Albert Pretorius como Buchi

Bianca Oosthuizen como Sham

Alexander Maniatis como Kuro/Klahadore

Craig Fairbrass como Zeff

Brashaad Mayweather como Patty

Steven John Ward como Dracule Mihawk

Len-Barry Simons como Chu

Chioma Umeala como Nojiko

Grant Ross como Genzo

Rory Acton Burnell como Nezumi

Callum Kerr como Smoker

Julia Rehwald como Tashigi

James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu

Rigo Sánchez como Dragon

Clive Russell como Crocus

Yonda Thomas como Igaram

Daniel Lasker como Mr. 9

Camrus Johnson como Mr. 5

Jazzara Jaslyn como Ms. Valentine

Brendan Murray como Brogy

Werner Coetser como Dorry

David Dastmalchian como Mr. 3

Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

Rob Colleti como Wapol

Mark Penwill como Chess

Anton David Jeftha como K.M.

Ty Keogh como Dalton

Katey Sagal como Kureha

Mark Harelik como Dr. Hiruluk

Callum Kerr volverá a interpretar a Smoker en la tercera temporada del live action de "One Piece" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX USA?

Estos son los pasos que debes seguir para suscribirte a Netflix en Estados Unidos

Visita netflix.com/signup.

Elige un plan.

Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña.

Introduzca un método de pago .

Como miembro de Netflix, se le cobrará una vez al mes en la fecha en que se registró.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN USA?

Estándar con anuncios : $7,99/mes

Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios.

Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí