Si eres fanático de las películas de acción y ciencia ficción, este estreno reciente de Netflix es perfecto para ti. El catálogo de la plataforma de streaming de la N roja incluye una gran cantidad de cintas de este género, pero la última protagonizada por Alan Ritchson lidera el Top 10 de las producciones más populares en Estados Unidos, Latinoamérica y en otras partes del mundo desde su estreno, el 6 de marzo de 2026. ¿Sabes de qué película se trata? Si aún no la viste, puede ser una gran opción para este fin de semana.

Además de Alan Ritchson, conocido por series como “Reacher”, esta película, que sigue a un grupo de soldados que durante la prueba final de la selección de los Rangers del Ejército de Estados Unidos debe enfrentarse a una amenaza inimaginable, cuenta con las actuaciones de Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber, entre otros.

Se trata de “Máquina de guerra” (“War Machine” en su idioma original), que fue dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes, tiene una duración de 106 minutos y se grabó en Victoria, Australia, desde el 16 de septiembre de 2024 hasta el 14 de diciembre del mismo año.

El sargento protagonista (Alan Ritchson) debe encontrar la manera de destruir la gran amenaza en la película de acción "Máquina de guerra" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MÁQUINA DE GUERRA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Máquina de guerra”, “en su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.”

Dos años después de perder a su hermano en el campo de batalla, el protagonista decide honrar su recuerdo completando la prueba de la que alguna vez hablaron. Aunque por su edad y sus traumas parece no se apto para completar la prueba, demuestra que puede enfrentar incluso un arma alienígena.

Como líder de equipo, 81 debe buscar la manera de enfrentar la amenaza gigante y evitar que destruya a sus compañeros. ¿Logra sobrevivir?

¿CÓMO VER “MÁQUINA DE GUERRA”?

“Máquina de guerra” está disponible en Netflix desde el 6 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “WAR MACHINE”

REPARTO DE “MÁQUINA DE GUERRA”

Alan Ritchson como 81.

Stephan James como 7.

Blake Richardson como 15.

Dennis Quaid como el sargento mayor Sheridan.

Esai Morales como el primer sargento Torres.

Jai Courtney como el hermano de 81.

Alex King como 44.

Keiynan Lonsdale como 60.

Jack Patten como 109.

James Beaufort como 23.

Joshua Diaz como 96.

Jacob Hohua como 72.

Daniel Webber como 57.

Richard Cotta como 13.

Matt Testro como 38.

Victory Ndukwe como 135.

Heather Burridge como 122.

Justin Wang como 111.

El protagonista (Alan Ritchson) de la película de acción y ciencia ficción "Máquina de guerra" intenta ayudar al convoy averiado de su hermano (Jai Courtney) (Foto: Netflix)

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