Si buscas una película animada para este fin de semana, Netflix tiene varias opciones. Algunas originales y otras que llegaron primero al cine. No obstante, te recomiendo la que se convirtió en la película original en inglés más popular de la plataforma de streaming de la N roja, alcanzando 236 millones de visualizaciones y manteniéndose en el Top 10 mundial durante 15 semanas consecutivas. Esta cinta no solo hizo historia por los récords que alcanzó y los premios que ha recibido desde su estreno, el 20 de junio de 2025, también por el furor que causó entre el público.

El tema principal de esta película alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y acumula más de 3 mil millones de reproducciones globales. Mientras que el álbum llegó al número 1 en el Billboard 200, siendo el primero en casi 30 años en colocar simultáneamente cuatro canciones en el Top 10 del Hot 100. Además, la cinta producida por Sony Pictures Animation está nominada a los Premios Oscar 2026 y es la favorita en sus categorías.

Se trata de “K-Pop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop” en español), dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans a partir de un guion que coescribieron con el equipo de guionistas de Danya Jimenez y Hannah McMechan. La exitosa película de Netflix cuenta con las voces de Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Sungwon Cho, Joel Kim Booster, May Hong, Ji-young Yoo, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Lee Byung-hun.

Las canciones de la banda sonora de "K-Pop: Demon Hunters" fueron escritas por Danny Chung, Ejae, Ido, Jenna Andrews, Kush, Lindgren, Mark Sonnenblick, Stephen Kirk y Vince (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “K-POP DEMON HUNTERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “K-Pop Demon Hunters”, “cuando no revientan estadios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan su identidad secreta como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural incesante. Juntas, se enfrentarán a su mayor enemigo hasta la fecha: una banda de chicos demonios irresistibles.”

La trama se centra en el enfrentamiento entre las Huntr/x, que lleva una doble vida como cazadoras de demonios y una de sus integrantes esconde un secreto terrible, contra los Saja Boys, cuyos miembros son demonios en secreto y roban almas para alimentar al Rey Demonio llamado Gwi-Ma.

“Las guerreras K-pop” gira en torno al empoderamiento, la autoaceptación y la lucha por integrar las diversas facetas de la identidad personal. Además, destaca la amistad y unión de un grupo.

¿CÓMO VER “K-POP DEMON HUNTERS”?

“K-Pop Demon Hunters” está disponible en Netflix a partir del 20 de junio de 2025. Por lo tanto, para ver la película animada nominada a los Premios Oscar 2026 solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “K-POP DEMON HUNTERS”

REPARTO DE VOZ DE “K-POP DEMON HUNTERS”

Rumi - Arden Cho (voz en inglés), Neri Hualde (voz en España), Azul Bötticher (voz en Latinoamérica) / Ejae (voz cantada en inglés)

Rumi niña - Rumi Oak (inglés), Donna Ponce Carballo (español latinoamericano), Lucía Pérez (español de España)

Mira - May Hong (voz en inglés), Karin Zavala (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Lourdes Montes (voz hablada en español de España) / Audrey Nuna (voz cantada en inglés)

Zoey - Ji-young Yoo (voz hablada en inglés), Tatul Bernodat (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Claudia Caneda (voz hablada en español de España) / Rei Ami (voz cantada en inglés)

Jinu - Ahn Hyo-seop (voz hablada en inglés), Juan Balvin (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Miguel Ángel Tejerina (voz hablada en español de España) / Andrew Choi (voz cantada en inglés)

Romance Saja - Joel Kim Booster (voz hablada en inglés), Thomas Lepera (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Miguel Ferreño (voz hablada en español de España) / Samuil Lee (voz cantada en inglés)

Mystery Saja - Alan Lee (voz hablada en inglés), Pablo Gandolfo (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Daniel Morales (voz hablada en español de España) / Kevin Woo (voz cantada en inglés)

Abby Saja - Sungwon Cho (voz hablada en inglés), Nicolás Ginesin (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Álex Méndez (voz hablada en español de España) / Neckwav (voz cantada en inglés)

Baby Saja - Danny Chung (voz hablada y cantada en inglés), Mathias Rapisarda (voz hablada y cantada en español latinoamericano), Pablo Ibáñez (voz hablada en español de España)

Bobby - Ken Jeong (inglés), Alejandro Bono (español latinoamericano), Borja Fernández Sedano (español de España)

Celine - Yunjin Kim (voz hablada en inglés), Mara Campanelli (voz hablada en español latinoamericano), Isabel Lago (voz hablada en español de España) / Lea Salonga (voz cantada en inglés), Paloma Odriozola (voz cantada en español latinoamericano)

Gwi-Ma - Lee Byung-hun (inglés), Carlo Vázquez Díaz (español latinoamericano), Jordi Ribes (español de España)

Sanador Han - Daniel Dae Kim (inglés), Pedro Ruiz (español latinoamericano), Nacho Hijas (español de España)

Presentadora - Liza Koshy (inglés), Paula Cueto (español latinoamericano), María Pérez (español de España)

La película "Las guerreras K-Pop" fue animada por Sony Pictures Imageworks, con Josh Beveridge como jefe de animación de personajes (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí