CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del intrigante y esperanzador final de “Máquina de guerra” (“War Machine” en su idioma original), los usuarios de Netflix que disfrutan de las películas de terror se preguntan si la lucha del Sargento Mayor 81 (Alan Ritchson) contra una amenaza inimaginable continuará en una secuela de la película que contó un elenco principal conformado por Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber. Por eso, te comparto lo que se sabe al respecto.

La cinta de acción y ciencia ficción dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes sigue a un grupo de soldados que durante la prueba final de la selección de los Rangers del Ejército de Estados Unidos debe enfrentarse a un arma alienígena que parece ser indestructible.

El protagonista se une a la prueba para honrar al hermano que no pudo salvar en el campo de batalla, pero cuando la amenaza letal aparece debe enfrentar sus traumas del pasado y buscar la manera de sobrevivir junto al grupo de soldados que lidera. Cada pérdida en un golpe muy duro, pero una motivación para seguir luchando.

Alan Ritchson es el protagonista de la película de acción y ciencia ficción "Máquina de guerra", dirigida por Patrick Hughes (Foto: Netflix)

“MÁQUINA DE GUERRA” ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “War Machine”. No obstante, el final de la película dejó el camino preparado para una secuela. Además, debido al éxito de la producción que se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo, la renovación es muy probable.

En conversación con Screen Rant, el coguionista y director Patrick Hughes expresó su interés y entusiasmo por trabajar en una segunda parte a pesar de que inicialmente escribió “Máquina de guerra” como una “historia independiente y completa”. Además, aseguró que si le da luz verde a la continuación, sabe “exactamente hacia dónde se dirige”.

“Como escritor, es imposible no pensar en ello”, señaló Hughes. “Me enamoré del personaje de 81 y del universo que rodea todo lo que está viviendo. Así que, si recibo esa llamada, sí, estoy listo para aceptar el papel”.

Por su parte, Alan Ritchson bromeó con Decider asegurando que ya están “listos para rodar” la secuela. Incluso compartió una idea (en broma): “81 va a París, se hospeda en Le Bristol y prueba esa deliciosa sopa de pollo con trufa que tienen allí”.

Al final de “War Machine”, el protagonista logra encontrar el punto débil de la máquina alienígena y cruza la meta con su segundo al mando. El sargento mayor Sheridan (Dennis Quaid) lo recibe sorprendido y tras informarle de la situación mundial, le pide ayuda para no perder la guerra.

El sargento mayor Sheridan (Dennis Quaid) se sorprende al ver que 81 logra cruzar la meta en la película de acción "Máquina de guerra" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MÁQUINA DE GUERRA”?

“Máquina de guerra” está disponible en Netflix desde el 6 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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