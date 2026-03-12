CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La séptima temporada de “Virgin River” (“Un lugar para soñar” en español), drama romántico de Netflix basado en la saga de novelas de Robyn Carr, empieza algunas semanas después de la boda de Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack Sheridan (Martin Henderson), quienes se adaptan perfectamente a la vida de casados. No obstante no tienen mucho tiempo para disfrutar de su luna de miel, ya que la suspensión temporal de Doc (Tim Matheson) obliga a Mel a hacerse cargo de la mayoría de pacientes del centro médico rural. Además la pareja protagonista debe pensar en el inesperado pedido de Marley (Rachel Drance): adoptar a su bebé. ¿Qué decisión toman? ¿Se convierten en padres? ¿Qué sucede con el resto de personajes y sus conflictos?

Aunque Mel y Jack están emocionados por la posibilidad de ser padres, también tienen miedo de ilusionarse y que algo arruine sus planes. Tras pasar unos días con la pareja y conocerlos mejor, Marley decide que ellos serán los mejores padres que su bebé podría tener. El siguiente paso es aprobar la revisión de la trabajadora social. Aunque Jack termina los últimos detalles de la casa justo a tiempo, Mel no llega a cita porque debe atender a una paciente que se niega a asistir al hospital a pesar de que su vida está en riesgo.

Hope (Annette O’Toole) busca la manera de ayudar a Doc (Tim Matheson) en la investigación de la junta médica por una decisión que tomó para salvar a un paciente, además, busca evitar que el hospital Grace Valley invada su pueblo. En tanto, Denny (Kai Bradbury) y Lizzie (Sarah Dugdale) se convierten en padres y lidian con algunos problemas como la ansiedad post-parto.

Lizzie (Sarah Dugdale) lidia con la ansiedad post-parto en la séptima temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

Brie (Zibby Allen) debe responder a la propuesta de matrimonio de Mike Valenzuela (Marco Grazzini) y considerar lo que Brady (Benjamin Hollingsworth) le confesó. Mientras Preacher (Colin Lawrence) espera alcanzar su sueño de chef, Kaia (Kandyse McClure) intenta decidir si la vida en un pueblo pequeño es adecuada para ella. Además, Charmaine (Lauren Hammersley) ha desaparecido y la policía la busca por ser sospechosa de asesinato. Entonces, ¿quién murió?

Al final de la anterior temporada de “Virgin River”, Jack encuentra algo impactante en casa de Charmaine. Aunque se temía por ella y sus gemelos, la víctima es Calvin (David Cubitt/Josh Blacker), el padre de los bebés. Pero ¿Charmaine lo asesinó? Mike investiga el caso y Brie hace lo mismo luego de recibir una llamada de auxilio de Charmaine, quien al parecer se está escondiendo.

Mientras Doc aprovecha sus “días libres”, Hope organiza todo para celebrar el Día del Fundador, pero algunos inconvenientes provocan que se vuelva a enfrentar a su exmarido Roland (John Ralston) y al recuerdo de su padre. En tanto, Kaia y Brady hacen equipo para combatir un incendio forestal, y Preacher le hace una propuesta ambiciosa a Jack.

Aunque Marley está decidida a entregar a su bebé a los protagonistas de “Un lugar para soñar”, la aparición de su exnovio altera un poco los planes. No obstante, logran resolver el problema, y los jóvenes aceptan entregar a su bebé. Antes del nacimiento, Jack, quien puso en marcha su nueva granja, y Mel organizan una romántica luna de miel en México.

Brady (Benjamin Hollingsworth) y Brie (Zibby Allen) retoman su romance en la séptima temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

¿Dónde estaba Charmaine?

Después de seguir algunas pistas e interrogar a ciertas personas, Brie y Mike finalmente descubren lo que pasó con Charmaine. Ella no asesinó a Calvin. Fue su antiguo jefe, que estaba obsesionado con ella. Le disparó al padre de los gemelos antes de secuestrar a la madre y sus bebés.

Por otro lado, luego de terminar definitivamente su relación con Mike, Brie acepta la amistad de Brady, pero ambos se dan cuenta de que aún tiene sentimientos intensos. Así que están decididos a intentarlo una vez más. No obstante, Brady sufre un grave accidente de moto al final de la temporada 7 de “Virgin River”. ¿Sobrevivirá?

Jack y Preacher deciden disolver su sociedad para que el segundo pueda abrir su propio restaurante. Además, Kaia decide vivir en ese hermoso pueblo permanentemente. En cuánto al caso de Doc, es absuelto y decide asociarse con el hospital Grace Valley para abrir una clínica local. Denny apoya a Lizzie con su ansiedad post-parto. Doc y Hope tienen una fuerte pelea.

¿Qué pasó con el bebé de Mel y Jack?

Durante la celebración del Día del Fundador, Marley se siente mal y es llevada al hospital Grace Valley. Marley logra tener al bebé y Mel y Jack se convierten en padres adoptivos, pero su hijo nace con un problema cardíaco grave que requiere tratamiento especializado y mucho tiempo en la UCIN.

“Espero que en algún momento vuelvan a la normalidad, pero me emociona ver a Mel como madre”, indicó Breckenridge a Tudum. “Creo que hemos esperado ese momento demasiado tiempo”.

Jack (Martin Henderson) y Mel (Alexandra Breckenridge) se convierten en padres en la séptima temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

La séptima temporada de ”Virgin River" está disponibles en Netflix desde el 12 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la continuación de la historia de amor de Mel y Jack solo necesitan una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí