Alan Ritchson vuelve a interpretar a su célebre personaje Jack Reacher en la cuarta temporada de la serie de acción y suspenso "Reacher" (Foto: Amazon MGM Studios)
Alan Ritchson vuelve a interpretar a su célebre personaje Jack Reacher en la cuarta temporada de la serie de acción y suspenso "Reacher" (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La popular serie está lista para volver a las pantallas y, para alegría de sus seguidores, la plataforma de streaming Amazon Prime Video ya confirmó todo el calendario de estrenos de la de la producción. Así, si eres de los que organiza su semana alrededor de un buen thriller de acción como este, aquí te traigo una guía que te va a servir para no perderte ni un capítulo de la nueva entrega del show televisivo protagonizado por . ¡Anda alistando tu agenda!

Mira también:

Vale precisar que la cuarta temporada de la ficción está basada en “Gone Tomorrow”, el decimotercer libro de la saga de Lee Child.

De esta manera, la historia se centra Reacher durante un encuentro nocturno en el metro con una mujer que, cree él, muestra señales de llevar una bomba encima.

Lo que sigue lo arrastra a una conspiración mucho más grande que la de la anterior tanda de episodios.

A continuación, mira el tráiler de “Reacher” - Temporada 4:

GUÍA DE EPISODIOS DE “REACHER” - TEMPORADA 4

La cuarta entrega de la serie de Amazon Prime Video se compone de 8 capítulos en total, programados para lanzarse entre agosto y septiembre del 2026.

Y, como ya es costumbre en la producción, los tres primeros episodios llegan juntos el mismo día. Desde ahí, la plataforma libera un capítulo nuevo cada semana.

Calendario de estreno:

  • Episodio 1 - “The City of Brotherly Love”: miércoles 12 de agosto del 2026
  • Episodio 2 - “Cage Fight”: miércoles 12 de agosto del 2026
  • Episodio 3 - “One Small Step”: miércoles 12 de agosto del 2026
  • Episodio 4 - “Karambits and Pieces”: miércoles 19 de agosto del 2026
  • Episodio 5 - “Bridge”: miércoles 26 de agosto del 2026
  • Episodio 6 - “Plum Out of Luck”: miércoles 2 de septiembre del 2026
  • Episodio 7 - “Vote for Sampson”: miércoles 9 de septiembre del 2026
  • Episodio 8 - “Cut” (final de temporada) miércoles 16 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “REACHER” - TEMPORADA 4?

Al igual que el resto de la serie, se espera que la temporada 4 de “Reacher” lance sus capítulos respetando el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los miércoles
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. de los miércoles
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. de los miércoles
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. de los miércoles
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. de los miércoles
España9:00 a.m. de los miércoles

¿CÓMO VER “REACHER” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, la temporada 4 de “Reacher” estará disponible de manera exclusiva en el catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que los usuarios pueden optar por los siguientes planes:

  • Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año
  • Solo Prime Video: US$8.99 al mes
La temporada 4 de la serie "Reacher" comienza con el protagonista involucrándose en una peligrosa conspiración política tras un trágico incidente en el metro de Nueva York (Foto: Amazon MGM Studios)
La temporada 4 de la serie "Reacher" comienza con el protagonista involucrándose en una peligrosa conspiración política tras un trágico incidente en el metro de Nueva York (Foto: Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC