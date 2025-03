Tras el emocionante final de la tercera entrega de “Reacher”, los fans de la serie de Amazon Prime Video están listos para disfrutar de nuevos episodios de la producción y, para su buena suerte, se ha confirmado la renovación del show para una temporada 4. Así, podremos seguir explorando más de cerca este universo cargado de acción y suspenso. Pero, ¿que más se sabe sobre la próxima season 4 de la ficción? Pues, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el programa se basa en la serie de libros centrada en Jack Reacher de Lee Child. Así, exploramos la historia de un ex-mayor de la policía militar del Ejército de Estados Unidos con una amplia experiencia en investigaciones y combates.

Sin embargo, a diferencia de otros de sus colegas, nuestro protagonista prefiere vivir como un vagabundo, viajando de ciudad en ciudad por todo su país.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Reacher 3”:

“REACHER”, ¿CUÁNDO FUE RENOVADA PARA UNA TEMPORADA 4?

El pasado 9 de octubre del 2024, meses antes del estreno de la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video, esta fue renovada para una temporada 4.

A través de un comunicado que se compartió a través de portales como Variety, Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, aseguró: “‘Reacher’ se ha convertido en un fenómeno que sigue resonando entre nuestros clientes globales más allá de nuestras expectativas más salvajes y estamos encantados de traer de vuelta la serie para una temporada adicional”.

“Estamos deseando ver más acción y aventuras de la mano del inmensamente talentoso equipo detrás de la serie, que incluye a Nick Santora, Alan Ritchson, Lee Child, Skydance y CBS Studios”, agregó el ejecutivo.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA TEMPORADA 4 DE “REACHER”?

La cuarta temporada de “Reacher” nos mostrará qué ocurrió con nuestro protagonista tras lograr su ansiada venganza por la muerte de su antigua colega Dominique Koh.

Todavía no se ha confirmado el libro que se adaptará en los próximos episodios, pero Lee Child reveló cuál de sus obras le gustaría ver en pantalla a continuación.

En declaraciones para Business Insider, el autor aseguró: “El libro del que estoy más orgulloso es ‘The Midnight Line’, que trata sobre la crisis de los opioides, escrito desde un punto de vista muy comprensivo, desde el punto de vista del adicto. Me sentí muy feliz con ese libro. No sé cómo funcionaría en televisión, pero me interesaría verlo”.

Cabe resaltar que aquella novela se estrenó originalmente en el 2017 y, en la serie literaria “Jack Reacher”, ocupa el número de orden 22.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE “REACHER”?

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial de la cuarta entrega de “Reacher”. Sin embargo, considerando que el encargo de los nuevos capítulos llegó pronto, es posible que el estreno no demore mucho.

Por ello, se presume que la temporada 4 llegará a Amazon Prime Video entre abril y mayo del 2026.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “REACHER”?

Debido a la naturaleza de la serie, con el protagonista viajando de ciudad en ciudad en cada entrega, Alan Ritchson es el único miembro del reparto confirmado para la season 4 de “Reacher”.

Por otro lado, se espera el regreso de Frances Neagley, interpretada por Maria Sten, al ser una de las viejas amigas de Reacher e investigadora privada que ha aparecido en las temporadas previas de la producción.

Aún no está claro si algún otro actor repetirá su papel en el futuro, por lo que te recomiendo estar atento a los anuncios oficiales al respecto.

¿CÓMO VER “REACHER”?

Como te puedes imaginar, “Reacher” es una serie exclusiva de Amazon Prime Video. Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Roberto Montesinos como Guillermo Villanueva y Sonya Cassidy como Susan Duffy en una escena de la temporada 3 de la serie "Reacher" (Foto: Amazon Studios)