“1923″ sigue sorprendiendo a los fans de la franquicia “Yellowstone” y el episodio 4 de la segunda temporada no fue la excepción, dado que nos mostró la impresionante escena de la cirugía craneal de Zane Davis, el leal capataz del rancho Dutton. Pero, ¿sabes cómo la serie de Paramount logró que esta parte de la historia se viera tan realista? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la producción sigue a una generación de la familia Dutton durante una época de varias dificultades, incluida la ley seca, la sequía y las primeras etapas de la Gran Depresión, que afectó a Montana mucho antes del Crac del 29.

Para esto, se respalda de las actuaciones de figuras como Helen Mirren, Harrison Ford, Brandon Sklenar y Jerome Flynn, por solo mencionar algunos nombres.

Antes de continuar, mira el tráiler de “1923″ - Temporada 2:

¿CÓMO FUE LA CIRUGÍA CRANEAL DE ZANE EN “1923”?

En el episodio 02x04 de la serie de Paramount Plus, Zane Davis (Brian Geraghty) es sometido a una peligrosa operación luego de que un médico determinara que el exceso de sangre alrededor de su cerebro le provocara una parálisis temporal de la cintura para abajo.

Entonces, para que sobreviva, deben hacerle una cirugía que consiste en realizarle un agujero en el cráneo para aliviar la presión... algo que, aparentemente, se logró al final del capítulo.

Cabe resaltar que este procedimiento se vio muy realista en pantalla gracias al trabajo de maquillaje y de efectos especiales de un profesional altamente calificado, tal como se lo confirmó Geraghty a Empire.

“Jason Hamer, el técnico de efectos especiales, fue capaz de hacer una réplica completa de la cabeza. Era tan extraña e increíblemente yo. Igualaron exactamente el vello facial, el color, todo”, explicó el actor.

Escena de la cirugía craneal de Zane Davis en el episodio 4 de la segunda temporada de la serie "1923" (Foto: Paramount)

EL MAQUILLAJE DETRÁS DE LA CIRUGÍA CRANEAL DE ZANE EN “1923”

En Hollywood, Jason Hamer es uno de los artistas más reconocidos de la industria del maquillaje protésico y, a lo largo de su trayectoria, ha sido dos veces galardonado en los premios Emmy por su labor en producciones como “American Horror Story: Roanoke” y “Westworld”.

Además, ha estado a cargo de los monstruos arácnidos de “Stranger Things”, los cadáveres de “Killers of the Flower Moon” y el animatronic Raccacoonie de “Everything Everywhere All at Once”.

En su entrevista para Empire sobre el tema, Brian Geraghty recuerda: “Recibí una llamada de Taylor Sheridan diciéndome: ‘Oye, tengo una idea. Me gustaría mejorar esta parte para ti y para nosotros’. Y yo dije: ‘Wow’ (...) Ya me lo estaba pasando muy bien montando a caballo en el campamento de vaqueros y disparando a los malos con Harrison Ford y Helen Mirren (...) pero todo el mundo, desde el reparto y el equipo... hasta Harrison y Helen, dijeron que era uno de los mejores dobles de cabeza que habían visto nunca”.

Y a ti, ¿te gustó este trabajo de maquillaje profesional?

¿CÓMO VER “1923″ - TEMPORADA 2?

En EE. UU., los capítulos se estrenan en Paramount Plus cada domingo a las 12:00 a.m. (ET).

cada domingo a las 12:00 a.m. (ET). En América Latina, la serie también está disponible en Paramount Plus .

está disponible en . En España, desde el pasado 10 de marzo del 2025, la plataforma elegida para la transmisión de la segunda temporada de la producción es SkyShowtime.