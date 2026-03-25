El actor Alan Ritchson, protagonista de la exitosa serie Reacher, ha quedado libre de cargos tras el violento altercado que protagonizó con su vecino, Ronnie Taylor, un caso que generó gran atención mediática en los últimos días. Según información difundida por TMZ, el Departamento de Policía de Brentwood, en Tennessee, concluyó la investigación tras revisar pruebas clave como grabaciones de video y testimonios. “Después de revisar la evidencia disponible, incluyendo imágenes y declaraciones de testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos criminales”, indicaron. Además, confirmaron que las acciones del actor “fueron en defensa propia”, por lo que el caso quedó oficialmente cerrado sin más acciones legales.

Policía cierra el caso tras revisar todas las pruebas

De acuerdo con el reporte policial, los agentes analizaron imágenes captadas durante el incidente, así como declaraciones de los involucrados y testigos presenciales. “Con el acuerdo de la Oficina del Fiscal de Distrito, el caso está ahora cerrado y no se tomará ninguna acción adicional”, señalaron las autoridades, reforzando que no habrá consecuencias penales para ninguna de las partes.

Incluso, se evaluó la posibilidad de presentar un cargo por conducta imprudente; sin embargo, esa opción no prosperó. “Aunque se consideró un posible cargo por poner en peligro a otros, el señor Ritchson decidió no presentar cargos”, añadieron.

Alan Ritchson fue considerado en defensa propia por la policía. | Crédito: JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Cómo se desató el enfrentamiento con su vecino

Según la versión de Ronnie Taylor, el conflicto comenzó por supuestas molestias relacionadas con el comportamiento del actor y sus hijos, a quienes acusó de conducir motocicletas a alta velocidad por calles residenciales, sin considerar a otros vecinos.

El enfrentamiento escaló cuando Taylor decidió confrontar directamente a Ritchson en plena calle. Un video registrado desde una cámara corporal del propio actor muestra el momento en que el vecino intenta bloquearle el paso y se acerca de forma agresiva.

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

El momento clave que definió la decisión

En las imágenes, se observa cómo el actor deja su motocicleta y empuja a su vecino al suelo en medio de la tensión. Cuando intenta retirarse, el vecino vuelve a intervenir físicamente, provocando una reacción más contundente por parte de Ritchson.

Según el informe policial, fue este segundo contacto el que resultó determinante para considerar que el actor actuó en defensa propia. “Dado que el vecino inició el contacto físico, la reacción fue considerada como defensa propia”, concluyeron las autoridades.

Alan Ritchson protagonizó un incidente que generó polémica en redes. | Crédito: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Un mensaje que no pasó desapercibido

Tras el cierre del caso, Ritchson compartió en redes sociales una frase atribuida a Napoleon Bonaparte: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.

El mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta sobre lo ocurrido. Con la investigación oficialmente cerrada, el caso queda atrás en términos legales, aunque sigue generando debate sobre los límites de la defensa propia en conflictos vecinales.

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