Después de las nuevas aventuras de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja en la segunda temporada de “One Piece”, live action de Netflix basado en la obra de Eiichiro Oda, los fanáticos se preguntan, ¿qué sigue para sus personajes favoritos? ¿Regresarán en una tercera temporada para continuar con su búsqueda del mayor tesoro del mundo? Los anteriores episodios dejaron varios misterios sin resolver y por supuesto, hay mucho material original para adaptar. Por eso, te comparto lo que se sabe al respecto.

En los primeros episodios de la ficción de fantasía y aventuras desarrollada por Matt Owens y Steven Maeda, Luffy y los Sombrero de Paja zarpan se embarcan hacia el extraordinario Grand Line, un legendario tramo de mar donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso. Desde el primer minuto, se topan con varios peligros, islas extrañas y enemigos formidables.

Tras cruzar la Montaña Inversa, el Merry termina en la panza de una ballena gigante, así que Luffy debe buscar la manera de salvar a sus amigos. Se gana la confianza de un hosco guardián de faro y recupera a su tripulación, y a dos prisioneros, Miss Wednesday (Charithra Chandran) y Mr. 9 (Daniel Lasker). Pero ese solo es el comienzo.

¿Cuál será la siguiente aventura de Luffy (Iñaki Godoy) y los Sombrero de Paja en la tercera temporada de "One Piece"? (Foto: Netflix)

“ONE PIECE” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Por supuesto, “One Piece” regresa con una tercera temporada. Netflix renovó el live action en agosto de 2025, y en noviembre del mismo año, la producción de los nuevos episodios empezó. Aunque aún no tiene fecha de estreno, los fans no tendrán que esperar mucho para volver a ver a Luffy y su tripulación, que tras la segunda entrega, tiene nuevos miembros.

Hasta el momento se sabe que, Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson y Taz Skylar retoman sus roles principales en los nuevos episodios, que se graban en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Charithra Chandran, Mikaela Hoover, Joe Manganiello, Lera Abova y Sendhil Ramamurthy también regresan en la tercera temporada de “One Piece”, donde sus personajes tendrán mayor protagonismo. A ellos se unirán Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) como Portgas D. Ace y Cole Escola como el asesino teatral Bon Clay.

El coshowrunner Joe Tracz adelantó a Tudum que, en la tercera temporada, la tripulación “tiene una gran pelea por delante”. Además, los Sombreros de Paja tendrán mucho trabajo con dos agentes más de Baroque Works que llegarán a alta mar.

Por lo pronto, solo queda esperar más detalles sobre la tercera temporada del live action de “One Piece”. Desde la fecha de estreno hasta los eventos del manga que cubrirán los nuevos episodios.

La producción de la tercera temporada de "One Piece" empezó en noviembre de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DEL LIVE ACTION DE “ONE PIECE”?

La segunda temporada del live-action “One Piece” está disponible en Netflix desde el 10 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

