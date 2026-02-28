Como cada mes, Netflix USA tiene grandes estrenos para marzo de 2026. Sin duda, la segunda temporada del live action de “One Piece” es una de las series más esperadas del año. Los nuevos episodios de la producción basada en la obra de Eiichiro Oda se estrena el 10 de marzo y trae de regreso a Luffy y los Sombrero de Paja, quienes zarpan hacia la Gran Ruta, donde exploran tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro. Pero este no es el único estreno importante de estos 31 días. Por eso, te comparto la lista completa de las series, películas, documentales y eventos en vivo que llegan a la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos.

Entre las películas más relevantes está “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, que concluye la saga de Tommy Shelby, dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight. La cinta que se estrena el 6 de marzo se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial y , por supuesto, tiene a Cillian Murphy como protagonista. Al elenco se suman Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN MARZO DE 2026

1 de marzo

The Actor Awards presentado por SAG-AFTRA (Evento en vivo de Netflix)

Chocolat

Dear John

L’Académie: Temporadas 1-3

Legion

Little Women (2019)

Matthias & Maxime

The Mentalist: Temporadas 1-7

Resident Alien: Temporadas 1-2

Southland: Temporadas 1-5

2 de marzo

Gabby’s Dollhouse: Temporada 13

3 de marzo

Bruce Bruce: I Ain’t Playin’ (Especial de comedia de Netflix)

4 de marzo

Blue Therapy (Serie de Netflix)

Person of Interest: Temporadas 1- 5

Street Flow 3 (Película de Netflix)

5 de marzo

A Friend, a Murderer (Documental de Netflix)

Vladimir (Serie de Netflix)

6 de marzo

A Man Called Ove

Beetlejuice Beetlejuice

Boyfriend on Demand (Serie de Netflix)

Crazy Rich Asians

The Dinosaurs (Documental de Netflix)

Hello Bachchon (Serie de Netflix)

Still Shining (Serie de Netflix)

Strangers in the Park (Películas de Netflix)

The TikTok Killer (Documental de Netflix)

War Machine (Película de Netflix)

7 de marzo

Bad Boys: Ride or Die

Beastars Temporada final Parte 2 (Serie de Netflix)

9 de marzo

Sesame Street: Volumen 2

10 de marzo

Derrick Stroup: Nostalgic (Especial de comedia de Netflix)

One Piece Temporada 2 (Serie de Netflix)

El actor Mackenyu regresa como Roronoa Zoro en una escena de la segunda temporada de "One Piece", "Rumbo a la Grand Ruta" (Foto: Netflix)

11 de marzo

Age of Attraction (Serie de Netflix)

Louis Theroux: Inside the Manosphere (Documental de Netflix)

Love Is Blind: The Reunion (Serie de Netflix)

One Tree Hill: Temporadas 1- 9

12 de marzo

Love is Blind: Sweden: Temporada 3 (Serie de Netflix)

Made in Korea (Película de Netflix)

Virgin River: Temporada 7 (Serie de Netflix)

13 de marzo

27 Dresses

A Cinderella Story

A Star Is Born

Days of Thunder

Fatal Seduction: Temporada 3 (Serie de Netflix)

That Night (Serie de Netflix)

14 de marzo

Back to Black

15 de marzo

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 3

16 de marzo

Mark Rober’s CrunchLabs: Temporada 3

The Plastic Detox (Documental de Netflix)

17 de marzo

Mark Normand: None Too Pleased (Especial de comedia de Netflix Comedy)

The Ricky Gervais Show: Temporadas 1-3

18 de marzo

Eva Lasting: Temporadas 4 (Serie de Netflix)

Radioactive Emergency (Serie de Netflix)

Furies: Resistance Temporada 2 (Serie de Netflix)

19 de marzo

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure

Tyler Perry’s Beauty in Black Temporada 2 Parte 2 (Serie de Netflix)

Unicorn Academy: Secrets Revealed: Parte 1

20 de marzo

Peaky Blinders: The Immortal Man (Película de Netflix)

Revolutionary Road

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel (Documental de Netflix)

21 de marzo

BTS The Comeback Live (Evento en vivo de Netflix)

23 de marzo

Elmo Gets a Puppy

Inside: Temporada 3 (Serie de Netflix)

24 de marzo

Jeff Ross: Take A Banana For The Ride (Especial de comedia de Netflix)

Ready or Not: Texas (Serie de Netflix)

25 de marzo

Heartbreak High: Temporada 3 (Serie de Netflix)

Homicide: New York: Temporada 2 (Documental de Netflix)

26 de marzo

Jo Nesbø’s Detective Hole (Serie de Netflix)

The Prosecutor (Documental Netflix)

The Red Line (Película de Netflix)

Something Very Bad Is Going to Happen (Serie de Netflix)

27 de marzo

53 Sundays (Película de Netflix)

BTS: THE RETURN (Documental de Netflix)

The Parisian Agency: Exclusive Properties: Temporada 6 (Serie de Netflix)

Trading Places

31 de marzo

Aaron Chen: Funny Garden (Especial de comedia de Netflix)

Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park

Jurassic Park III

Jurassic World

Untold: The Death & Life of Lamar Odom (Documental de Netflix)

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX USA?

Estos son los pasos que debes seguir para suscribirte a Netflix en Estados Unidos

Visita netflix.com/signup.

Elige un plan.

Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña.

Introduzca un método de pago .

Como miembro de Netflix, se le cobrará una vez al mes en la fecha en que se registró.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN USA?

Estándar con anuncios : $7,99/mes

Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios

Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios

