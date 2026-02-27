CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Geetika Gen (Konkona Sen Sharma) y Meera (Pratibha Ranta) están pasando por un buen momento profesional y personal, pero sus logros se ven opacados por una serie de denuncias de acoso sexual en “Acusada” (“Accused” en inglés). Aunque al inicio se mantienen unidas para enfrentar el problema, poco a poco se distancian debido a las dudas y las mentiras. Meera ya no está segura de si su pareja es realmente inocente y contrata a un investigador privado para descubrir la verdad. Entonces, ¿es culpable o inocente? ¿Qué pasó con las protagonistas de la película india de Netflix?

Geetika Gen es una reconocida ginecóloga que consiguió un gran ascenso y organiza una reunión junto a su esposa para celebrar. Durante la celebración, también anuncian que han empezado los trámites para adoptar a un bebé. La alegría se termina cuando la directora del hospital, Simran, le informa a la médico sobre un correo anónimo en el que la acusan de acoso sexual. A pesar de que son amigas, está obligada a seguir el protocolo.

La Dra. Geetika Gen es reconocida por su carácter fuerte, ser muy estricta y su integridad. Por eso, Simran confía en que podrán superar el problema. No obstante, llegan más correos y el investigador externo Jaideep Bhargav debe intervenir. Para evitar la interferencia de la “Acusada”, le dan un permiso de diez días. Algo que Geetika no comparte con Meera, y en su lugar se refugia con su exnovia Sophie Sarandiz (Kallirroi Tziafeta).

Meera (Pratibha Ranta) y Geetika (Konkona Sen Sharma) anuncian que adoptarán un bebé en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ACUSADA”?

Geetika intenta mantener la calma, pero no puede evitar sentirse afectada por los comentarios en el hospital y los mensajes de odio en las redes sociales. Incluso siente que la están siguiendo y que alguien se escabulló en su casa. Meera cree que está paranoica y le reclama por su actitud. En tanto, Geetika continúa viendo a su exnovia.

Por su parte, Jaideep Bhargav habla con los empleados del hospital para recopilar información sobre la “Acusada”. Algunos hablan sobre lo exigente que era la ginecóloga y otros como el doctor Cooper (Daniele Secondi) critican su forma de trabajar y los residentes no permanecen mucho tiempo junto a ella.

El único que parece apoyar a Geetika, además de Simran, es el Dr. Logan, quien le ofrece su apoyo y le aconseja no prestar atención a los malos comentarios. Pero eso no evita que el médico acepte el puesto que estaba destinado para la ginecóloga. En tanto, Meera contrata a un investigador privado, Mansoor (Sukant Goel), por recomendación de su amigo y colega Angad.

Aunque al inicio, Meera confía en su pareja, al descubrir que le ocultaba información decidió llegar a la verdad. Además, la denuncia de Carol Simmos lo empeoró todo, ya que las anteriores denuncias eran anónimas, mientras que la última provenía de una anestesióloga que Geetika despidió y vio fuera del hospital. Además, se reveló que la “Acusada” tuvo una relación con una colega menor que ella.

Meera (Pratibha Ranta) contrata un investigador privado para seguir a su pareja en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ACUSADA”?

¿Qué pasó con Geetika? ¿Es inocente?

Mansoor hace un excelente trabajo al seguir a Geetika a todos lados. De hecho, descubre que tenía razón sobre la persona que se metió a su casa. Comparte la información con Angad, quien se encarga de entregarle las fotos a Meera, quien al ver que su pareja se veía frecuentemente con su exnovia, decide reclamarle. Geetika intenta explicarle que solo se reunió con Sophia para que su hermano Mark hackeara el correo del hospital y descubriera quién estaba detrás de las denuncias.

Ninguna confía en la otra y deciden alejarse, al menos por un tiempo. Geetika prefiere enfocarse en demostrar que las denuncias anónimas fueron enviadas por una sola persona que busca perjudicarla. Incluso Carol Simmos se retracta al descubrir que las acusaciones eran falsas. Ella aprovechó el momento para vengarse de la doctora por despedirla.

Meera no se queda tranquila y al notar que su vecino tiene cámaras de seguridad, consigue los videos y ve al hombre que entró a su casa. Cuando habla con el investigador, descubre que su amigo Angad le ocultó esa información para que se alejara de Geetika, ya que siempre ha estado enamorado de ella. Pero él no inventó las denuncias.

¿Quién es el verdadero culpable?

Cuando la policía se niega a investigar a David Brown, el hombre que se metió a su casa, Geetika lo busca por su cuenta y descubre que era una paciente del hospital en el que trabaja. Fue presionado por el Dr. Logan para perjudicar a Geetika a cambio de continuar con su tratamiento contra el cáncer. Logan quería quedarse con el puesto de la protagonista.

Al final de “Acusada”, Geetika recupera su trabajo y su ascenso, pero ella rechaza lo último porque no se siente lista para una posición de poder, siente que ha actuado mal con sus colegas. También busca a Meera para disculparse y retomar su relación. Meera la perdona y vuelven a empezar.

La Dra. Geetika Gen (Konkona Sen Sharma) demuestra su inocencia al final de la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ACUSADA”?

“Acusada” está disponible en Netflix desde el 27 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película india solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

