La vida de una reconocida ginecóloga se desboca cuando una serie de acusaciones graves amenazan su carrera y su matrimonio en “Acusada” (“Accused” en inglés). A pesar de las denuncias y las habladurías, su esposa está decidida a descubrir la verdad. Para lograrlo tendrá que enfrentar varios obstáculos y crisis. Las dudas son inevitables, lo que pondrá en riesgo la relación de pareja. ¿Quieres conocer más detalles de esta película india de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama, la lista de miembros del reparto y más.

El thriller dramático cuenta con la dirección de Anubhuti Kashyap a partir del guion de Sima Agarwal y Yash Keswani. Además de Konkona Sen Sharma y Pratibha Ranta en los roles protagónicos, cuenta con las actuaciones de Sukant Goel, Monica Mahendru, Aditya Nanda, Daniele Secondi y Kallirroi Tziafeta.

¿DE QUÉ TRATA “ACUSADA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.”

La felicidad de la Dra. Geetika (Konkona Sen Sharma) y su esposa (Pratibha Ranta) se ve opacada por una serie de acusaciones en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

Por lo que he visto en el tráiler, la Dra. Geetika está a punto de recibir un importante ascenso, pero su vida profesional y personal se ve arruinada cuando surge una denuncia sobre acoso sexual. Aunque está acostumbrada a que hablen de ella por su carácter y exigencia, no sabe cómo lidiar con una acusación de ese calibre.

¿CÓMO VER “ACUSADA”?

“Acusada” se estrenará el viernes 27 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película india solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ACCUSED”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ACUSADA”

Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika

Pratibha Ranta

Sukant Goel

Monica Mahendru como Simran

Aditya Nanda

Daniele Secondi como Dr. Martin

Kallirroi Tziafeta

Konkona Sen Sharma asume el rol de la Dra. Geetika, quien debe lidiar con acusaciones de acoso sexual, en la película india "Acusada" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ACUSADA”?

“Acusada”, producida por la compañía Dharmatic Entertainment, tiene una duración aproximada de 100 minutos, es decir, 1 hora y 40 minutos.

