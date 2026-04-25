Después del éxito de la segunda temporada de “Solo Leveling”, los fanáticos esperaban que el anime basado en la novela web de Chugong fuera uno de los nominados a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026 y así tener la posibilidad de quedarse con dicho promedio por segundo año consecutivos. Lo que pudo ser un gran récord. No obstante, fue superado por “My Hero Academia Final Season”, “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “Takopi’s Original Sin”, “The Apothecary Diaries” y “The Summer Hikaru Died”.

No obstante, la segunda entrega de la historia de Sung Jinwoo fue nominada en otras categorías de la décima edición de la premiación que cada año, desde 2017, reconoce las mejores series, películas y artistas de la animación japonesa mediante una combinación de votos de los fans y un panel de jueces expertos.

“Mejor Serie en Curso” es una de las categorías a las “Solo Leveling” fue nominada en los Crunchyroll Anime Awards 2026, que se celebrarán el 23 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará el evento en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio.

La segunda temporada de Solo Leveling ha recibido múltiples nominaciones en los Crunchyroll Anime Awards 2026, incluyendo categorías destacadas como Mejor serie en curso, Mejor animación y Mejor anime de acción (Foto: A-1 Pictures)

LISTA DE NOMINACIONES DE “SOLO LEVELING” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Para ganar el premio a “Mejor Serie en Curso”, “Solo Leveling” debe superar a las segundas temporadas de “Dan Da Dan” y “Kaiju No. 8”, “One Piece”, la tercera temporada de “Spy x Family” y la temporada final de “My Hero Academia”. Aunque se trata de una terna complicada, tiene muchas posibilidades de quedarse con la estatuilla.

Mejor Animación, Mejor Anime de Acción y Mejor Personaje Principal son otras de las categorías principales en las que “Solo Leveling” compite. Lamentablemente, las votaciones para apoyar a tus favoritos ya terminaron, así que solo queda cruzar los dedos y esperar los resultados.

La segunda temporada de “Solo Leveling” también destaca por su música, así que no es una sorpresa que esté entre los nominados a Mejor Canción de Anime, Mejor Banda Sonora, Mejor Ending y Mejor Ending.

En los Crunchyroll Anime Awards 2026, "Solo Leveling" compite en apartados técnicos y de género, destacando su animación y secuencias de acción (Foto: A-1 Pictures)

Mejor Serie en curso

DAN DA DAN Temporada 2

Kaiju No. 8 Temporada 2

My Hero Academia - Temporada final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras

SPY x FAMILY Temporada 3

Mejor Animación

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada Final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras

Takopi’s Original Sin

Mejor Anime de Acción

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

Kaiju No. 8 Temporada 2

My Hero Academia FINAL SEASON

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras

Mejor Personaje Principal

Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Momo (DAN DA DAN Temporada 2)

Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)

Rudo (Gachiakuta)

Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-)

Mejor Canción de Anime

“In Bloom” de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)

“IRIS OUT” de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

“JANE DOE” de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

“On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

“Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Banda Sonora

The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)

DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina)

Gachiakuta (Taku Iwasaki)

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras (Hiroyuki Sawano)

Mejor Opening

“HUGs” de Paledusk (Gachiakuta)

“Mirage” de Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)

“On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

“THE REVO” de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia FINAL SEASON)

“Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Ending

“Actor” de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)

“Beautiful Colors” de OneRepublic (Kaiju No. 8 Temporada 2)

“Doukashiteru” de WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)

“I” de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)

“Kawaii Kaiwai” de PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)

“UN-APEX” de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí