Finalmente se anunciaron los nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026. Por lo tanto, ya puedes votar por tus favoritos. Cada año desde 2017, esta popular plataforma de streaming reconoce las mejores series, películas y artistas de la animación japonesa mediante una combinación de votos de los fans y un panel de jueces expertos. Este año, títulos como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “My Hero Academia”, “Solo Leveling”, “Chainsaw Man”, “Dan Da Dan” esperaban luchar en las categorías más importantes. ¿Lo lograron? A continuación, te comparto la lista completa.
“Los Crunchyroll Anime Awards son una celebración global donde los fans comparten su cariño y aprecio por los creadores de sus títulos favoritos”, declaró Rahul Purini, presidente de Crunchyroll. “La lista de nominados de este año representa a casi 50 series y películas únicas, todas elegidas por los fans como las más queridas del último año”.
Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se realizarán el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio. La temporada 2 de “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, la temporada final de “My Hero Academia”, “Takopi’s Original Sin”, la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” y “The Summer Hikaru Died” compiten por el prestigioso premio al Anime del Año.
“Al celebrar el décimo aniversario de los Anime Awards”, agregó Purini, “también extendemos nuestro agradecimiento a los nominados de la última década, entre los que se incluyen más de 110 estudios de animación que produjeron cerca de 290 series y películas únicas, y más de 220 actores de doblaje que aportaron su talento a personajes entrañables”.
LISTA DE NOMINADOS A LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026
Anime del Año
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia Temporada final
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Película del Año
- 100 Meters
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Mononoke the Movie: Chapter II — The Ashes of Rage
- The Rose of Versailles
- Scarlet
Mejor Serie en Curso
- DAN DA DAN Temporada 2
- Kaiju No. 8 Temporada 2
- My Hero Academia - Temporada final
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras
- SPY x FAMILY Temporada 3
Mejor Serie Nueva
- Clevatess
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor Anime Original
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Mejor Animación
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Hero Academia Temporada Final
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras
- Takopi’s Original Sin
Mejor Diseño de Personajes
- The Apothecary DiariesTemporada 2
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- ONE PIECE
- Takopi’s Original Sin
Mejor Director
- Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)
- Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)
- Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)
- Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)
Mejor Arte de Fondo
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- Kowloon Generic Romance
- The Summer Hikaru Died
Mejor Anime de Romance
- Blue Box
- DAN DA DAN Temporada 2
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- Honey Lemon Soda
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma1/2 Temporada 2
Mejor Anime de Comedia
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN Temporada 2
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- Ranma1/2 Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
- WITCH WATCH
Mejor Anime de Acción
- DAN DA DAN Temporada 2
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8 Temporada 2
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras
Mejor Anime Isekai
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Temporada 2
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation — Temporada 1 “Episode of Heartslabyul”
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
- KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 -BONUS STAGE-
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 3
- ZENSHU
Mejor Anime de Drama
- Anne Shirley
- The Apothecary Diaries Temporada 2
- Blue Box
- Orb: On the Movements of the Earth
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor Anime de la Vida Diaria
- Anne Shirley
- Blue Box
- CITY THE ANIMATION
- The Fragrant Flower Blooms with Dignity
- My Dress-Up Darling Temporada 2
- SPY x FAMILY Temporada 3
Mejor Personaje Principal
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
- Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Rudo (Gachiakuta)
- Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-)
Mejor Personaje Secundario
- Enjin (Gachiakuta)
- Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN Temporada 2)
- Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Turbo Abuela (DAN DA DANO Temporada 2)
Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”
- Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
- Takopi (Takopi’s Original Sin)
Mejor Canción de Anime
- “In Bloom” de Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- “IRIS OUT” de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- “JANE DOE” de Kenshi Yonezu and Hikaru Utada (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- “On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
- “ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
- “Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)
Mejor Banda Sonora
- The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama)
- Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (kensuke ushio)
- DAN DA DAN Temporada 2 (kensuke ushio)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina)
- Gachiakuta (Taku Iwasaki)
- Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras (Hiroyuki Sawano)
Mejor Opening
- “HUGs” de Paledusk (Gachiakuta)
- “Mirage” de Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)
- “On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
- “ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
- “THE REVO” de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia FINAL SEASON)
- “Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)
Mejor Ending
- “Actor” de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)
- “Beautiful Colors” de OneRepublic (Kaiju No. 8 Temporada 2)
- “Doukashiteru” de WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)
- “I” de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)
- “Kawaii Kaiwai” de PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)
- “UN-APEX” de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
Mejor Interpretación de Voz (Japonés)
- Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Chiaki Kobayashi como Yoshiki Tsujinaka (The Summer Hikaru Died)
- Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Kikunosuke Toya como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (ONE PIECE)
- Reina Ueda como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
Mejor Interpretación de Voz (Árabe)
- Hamoud Abu Hassoun como Loid Forger (Childhood) (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Tariq Obaid como Taro Sakamoto (SAKAMOTO DAYS)
- Moataz El—Shazly como Heisuke Mashimo (SAKAMOTO DAYS)
- Raafat Bazo como Yuri Briar (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Fatima Zakaria como Osaragi (SAKAMOTO DAYS)
- Ghada Omar como Yor Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
Mejor Interpretación de Voz (Portugués de Brasil)
- Bruno Sangregório como Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK)
- Charles Emmanuel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Erick Bougleux como Zanka Nijiku (Gachiakuta)
- Fabio Lucindo como Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Gigi Patta como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Ursula Bezerra como Son Goku (Dragon Ball DAIMA)
Mejor Interpretación de Voz (Castellano)
- Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta)
- Carles Teruel como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Joel Gómez Jiménez como Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Marisa Marciel como Nami (ONE PIECE)
- Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
Mejor Interpretación de Voz (Inglés)
- Alexis Tipton como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Justin Briner como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Morgan Berry como Shiori Fuyumura (SANDA)
- Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died)
Mejor Interpretación de Voz (Francés)
- Bastien Bourlé como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Bruno Mullenaerts como Enjin (Gachiakuta)
- Catherine Hanotiau como Nico Wakatsuki (WITCH WATCHO)
- Clara Soares como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Jonathan Gimbord como Hikaru (The Summer Hikaru Died)
- Véronique Augereau como Seiko (DAN DA DAN Temporada 2)
Mejor Interpretación de Voz (Alemán)
- Dirk Bublies como Kogoro Mori (Detective Conan: One—eyed Flashback)
- Gerrit Schmidt—Foß como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Laurine Betz como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Magdalena Höfner como Kiui Watase (Jellyfish Can’t Swim in the Night)
- Markus Feustel como Rudo (Gachiakuta)
- Patricia Strasburger como Nico Wakatsuki (WITCH WATCH)
Mejor Interpretación de Voz (Hindi)
- Abhishek Sharma como Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Akshita Mishra como Koyuki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
- Heena Malik como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Merlyn James como Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Rajesh Shukla como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
- Shilpie Pandey como Lufas Maphaahl (A Wild Last Boss Appeared!)
Mejor Interpretación de Voz (Italiano)
- Katia Sorrentino como Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
- Leonardo Graziano como Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE)
- Luna Fogu como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Martina Tamburello como Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8 Temporada 2)
- Mosè Singh como Denji (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Simone Lupinacci como Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
Mejor Interpretación de Voz (Español Latino)
- Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Dion González como Rudo (Gachiakuta)
- Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling Temporada 2)
- Fernando Moctezuma como Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)
- Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)
- Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)
