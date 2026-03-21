Aunque la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” es uno de los estrenos más importantes del 2026 para los fanáticos del anime, la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami no ha logrado superar a “Solo Leveling”, que no solo es uno de los mayores fenómenos de los últimos años, además ostenta el título del anime más visto en la historia de Crunchyroll, donde cuenta con 962.400 valoraciones, frente a las 729.400 valoraciones de “JJK”. Pero no es el único récord que la historia de Sung Jin-woo busca alcanzar.

El anime basado en una novela web surcoreana escrita por Chugong, que fue adaptada a un popular manhwa ilustrado por Jang-Sung-Rak (Dubu), se ha convertido en un fenómeno mundial, y sus fans no solo esperan novedades sobre la tercera temporada, también tiene la mirada puesta en una importante premiación que se realizará el 23 de mayo de 2026.

EL RÉCORD QUE “SOLO LEVELING” BUSCA ROMPER EN 2026

Debido al éxito de la primera temporada, que se centra en Sung Jin-woo, el cazador más débil de la humanidad, quien tras una experiencia mortal obtiene la capacidad única de subir de nivel y aumentar sus habilidades, “Solo Leveling” se convirtió en el Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2025.

Con la segunda temporada, que se emitió entre enero y marzo de 2025, el popular anime espera repetir la historia en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Si lo consigue, se convertiría en el primer anime en la historia de los Crunchyroll Awards en conseguir dicho premio dos veces consecutivas.

“Solo Leveling” es el anime moderno más visto y mejor valorado de la historia de Crunchyroll (Foto: A-1 Pictures)

No obstante, primero debe ser uno de los animes nominados, que se anunciarán el 2 de abril. A partir de ese momento, los fans podrán votar por sus favoritos. Sin duda, “Solo Leveling” es uno de los títulos predilectos.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026?

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se realizarán el 23 de mayo de 2026 en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio.

LOS PREMIOS QUE HA GANADO “SOLO LEVELING”

Anime del Año: Crunchyroll Anime Awards 2025.

Mejor Serie Nueva: Crunchyroll Anime Awards 2025.

Mejor Anime de Acción: Crunchyroll Anime Awards 2025.

Mejor Personaje Principal: Sung Jinwoo - Crunchyroll Anime Awards 2025.

Mejor Banda Sonora: Crunchyroll Anime Awards 2025.

Mejor Ending (Request - Krage): Crunchyroll Anime Awards 2025.

Mejor Interpretación de Voz (Castellano, Inglés, Portugués): Crunchyroll Anime Awards 2025.

Reconocimiento en IGN Awards (2024): Nominado/Ganador en categorías de acción.

La segunda temporada podría competir a Mejor Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards de 2026 (Foto: A-1 Pictures)

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