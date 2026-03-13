Además de esperar novedades sobre la tercera temporada de “Solo Leveling”, los fanáticos del anime basado en la novela web de Chugong esperan que la segunda entrega gane el premio a Anime del Año en los Crunchyroll Awards 2026, que se realizará el 23 de mayo de 2026 en Tokio, con Sally Amaki y Jon Kabira como presentadores. El año pasado se quedó con el máximo galardón, pero esta vez otros animes podrían superarlo. Aunque aún no se han anunciado a los nominados ni han empezado las votaciones (en abril), esta es su principal competencia.

La segunda temporada se emitió entre enero y marzo de 2025, y alcanzó un éxito sin precedentes. Además de batir récords y obtener excelentes calificaciones, se convirtió en el anime favorito de la temporada de invierno de ese año y superó a “One Piece” en la lista de animes mejor valorados de Crunchyroll.

En los Crunchyroll Awards 2025, “Solo Leveling” superó a “Dan Da Dan”, “Delicious in Dungeon”, “Frieren: Beyond Journey’s End”, “Kaiju No. 8” y “The Apothecary Diaries”. Este año podría volver a competir con algunos de estos títulos, pero ¿cuál tiene más posibilidades de ganarle?

LOS ANIMES QUE PODRÍAN SUPERAR A “SOLO LEVELING” COMO ANIME DEL AÑO 2026

1. My Hero Academia - Temporada final

Cada uno de los episodios de la última temporada de “My Hero Academia” consiguieron una calificación superior a 9 en IMDb, así que el anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi tiene probabilidades de ser nominado a los Crunchyroll Awards 2026 y convertirse en el Anime del Año.

Además de los elogios por la animación de Bones, el anime ha destacado por su adaptación del material original y por ofrecer un cierre intenso y emotivo de la historia de Deku. Aunque aún resta el epílogo, que llegará en mayo de 2026.

Después del éxito de la última temporada de "My Hero Academia", sin duda es uno de los favoritos para la premiación Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Bones Film)

2. Takopi’s Original Sin

El impacto que causó la historia de un alienígena llamado Takopi que llega a la Tierra para esparcir felicidad y tras conocer Shizuka, una niña triste víctima de acoso escolar, decide usar sus dispositivos mágicos para ayudarla podría darle a “Takopi’s Original Sin” una oportunidad de superar a “Solo Leveling”. Los seis episodios bien calificados se basan en el manga escrito e ilustrado por Taizan 5.

El anime "Takopi's Original Sin" explora géneros como el drama y la ciencia ficción a lo largo de sus 6 episodios" (Foto: Enishiya)

3. Gachiakuta

Los 25 episodios de “Gachiakuta”, que se emitieron entre julio y diciembre de 2025, obtuvieron buenas calificaciones en IMDb. Esto le ganó un lugar entre los mejores animes shonen de los últimos años. Esta serie de acción y fantasía oscura se basa en el manga de acción distópica escrito e ilustrado por Kei Urana.

Por lo tanto, la historia de Rudo, un joven marginado que vive en los barrios bajos de una ciudad flotante. Debido a una acusación falsa, es arrojado al “Abismo”, un vertedero peligroso, donde busca venganza utilizando poderes especiales.

"Gachiakuta" podría destronar a "Solo Leveling" en los Crunchyroll Awards 2026, que se realizará el 23 de mayo de 2026 en Tokio (Foto: Crunchy)

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