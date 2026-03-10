Desde que “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) anunció un episodio adicional para celebrar el aniversario 10 del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, los fans cuentan los días para el gran final de la historia de Izuku Midoriya y sus compañeros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA. Aunque los que ya leyeron el material original conocen cada detalle del capítulo final, están emocionados por ver la adaptación en pantalla. ¿Cuándo se estrena y a qué hora? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

La octava y última temporada del popular anime se emitió entre el 4 de octubre y el 13 de diciembre de 2025. No obstante, tras la emisión del décimo primer capítulo, donde se muestra cómo ha cambiado el mundo en los ocho años transcurridos desde que Izuku y los héroes derrotaron a All For One y Shigaraki, quedó claro que ese no era el final de la historia, ya que Kohei Horikoshi también publicó un epílogo oficial.

Las sospechas de los fans se confirmaron el 20 de diciembre de 2025 en Jump Festa 2026. El Special Stage anunció el lanzamiento de un episodio adicional, una imagen de aniversario dibujada por el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y una gira mundial de conciertos.

FECHA Y HORA DE ESTRENO DEL EPISODIO FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”

El episodio adicional de “My Hero Academia” se estrenará el sábado 2 de mayo de 2026 17:30 horas en Japón. Por supuesto, Crunchyroll se encargará de la distribución internacional, así que los fans de Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo (fuera de Asia) no tendrán que esperar mucho para ver el verdadero final.

El episodio 170+1 de "My Hero Academia" se emitirá en Japón el 2 de mayo a las 17:30 JST (Foto: Bones Film)

El episodio 170+1 lleva por título “More”, adapta el capítulo 431 del manga original y sirve como epílogo de toda la serie y sigue a Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA ocho años después de su graduación.

El episodio adicional de “My Hero Academia” que marca el cierre definitivo de la historia de Deku es parte de los eventos por la celebración del décimo aniversario del debut original del anime. Pero la celebración mundial comenzará oficialmente el 3 de abril de 2026.

Otros eventos por el aniversario de “My Hero Academia”

La gira mundial My Hero Academia in Concert comenzará el 30 de mayo de 2026 en Pacifico Yokohama, Japón, y combinará imágenes de anime con interpretaciones en vivo de la icónica música de Yuki Hayashi de la franquicia.

El evento permite recordar las ocho temporadas del anime con una banda en vivo de 15 integrantes, así que los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones de temas como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”.

Después de la presentación en Japón, la gira musical continuará por Europa en septiembre de 2026. Se confirmado diez ciudades, entre ella, Londres, Viena, Berlín y Ámsterdam.

El póster de la gira mundial "My Hero Academia in Concert", evento musical oficial por el décimo aniversario del anime (Foto: TOHO Animation)

