La tan esperada segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) empezó el 16 de enero de 2026 y se convirtió en uno de los animes más populares de la temporada de invierno de este año. Parte del éxito de esta serie se debe a la calidad de animación del estudio Madhouse, pero sin duda, todo parte del material original, el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe. Después del anuncio de la pausa indefinida, surgieron rumores de cancelación. ¿Por qué? ¿Tienen fundamentos? Esto es lo que se sabe al respecto.

En octubre de 2025, se anunció que el manga se tomará una pausa indefinida debido a problemas de salud del autor. Aunque la noticia no afectó la segunda temporada debido a que existe suficiente material para cubrir los eventos de la nueva entrega, podría significar el retraso de la tercera temporada. No obstante, lo que más ha preocupado a los fans son los rumores de cancelación que empezaron a finales de febrero de 2026.

EL MANGA “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ¿SERÁ CANCELADO?

La raíz de este rumor es el escándalo por la recontratación de un autor que fue arrestado en 2020 por agresión sexual a una menor de edad bajo un nombre falso para trabajar en un nuevo manga para el departamento editorial de la aplicación Manga ONE. Tras conocerse que Shoichi Yamamoto, quien está detrás de “Dakuten Sakusen”, fue contratado de nuevo por Shogakukan, bajo el nombre de Hajime Ichiro, otros autores decidieron retirar sus obras de la app.

El manga "Frieren: Beyond Journey’s End" está en un pausa indefinida desde octubre de 2025 (Foto: Shogakukan)

Aunque Manga One publicó un comunicado y una disculpa, no brindaron información suficiente del caso, así que recibieron varias críticas. Mangakas como One (“One-Punch Man” y “Mob Psycho 100”), Kanehito Yamada y Tsukasa Abe (“Frieren: Beyond Journey’s End”) criticaron públicamente a Shogakukan y decidieron retirar el aclamado manga de la plataforma digital.

Sin embargo, eso no significa que el manga “Frieren: Beyond Journey’s End” fue cancelado. Simplemente ya no está disponible en Manga ONE es un servicio de distribución digital. El manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe se publica oficialmente en la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan, al menos se volverá a publicar cuando termine la pausa.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA PAUSA DEL MANGA DE “FRIEREN”?

Kanehito Yamada y Tsukasa Abe no han revelado cuándo estarán listos para volver con más aventuras de Frieren y su grupo. No obstante, esta no es la primera vez que sucede algo así. En enero de 2025, el manga se suspendió por las mismas razones, pero regresó en julio del mismo año.

Por lo tanto, es probable que la serie de manga “Frieren: Beyond Journey’s End” retome su publicación en los próximos meses. Por lo pronto, puedes enfocarte en los últimos episodios de la segunda temporada del anime.

La portada del primer volumen del manga "Frieren", que se ha serializado en la revista Shūkan Shōnen Sunday de Shōgakukan desde el 28 de abril de 2020 (Foto: Tsukasa Abe) / User

