“One Piece” es una de las franquicias de manga y anime más exitosas e influyentes de la historia. Desde su lanzamiento de la obra creada por Eiichirō Oda, en 1997, los fanáticos de la historia de Monkey D. Luffy y sus Piratas de Sombrero de Paja con los que viaja por el Grand Line para encontrar el tesoro legendario del mismo nombre y convertirse en el Rey de los Piratas, los fanáticos se han preguntado por ese misterioso tesoro y lo que es realmente. Y tras 29 años Oda finalmente ha escrito la tan anhelada respuesta.

“¿Qué es One Piece y quién es Monkey D. Luffy?”, escribió el conocido mangaka en un trozo de papel que dejó en el fondo del océano. Por supuesto también escribió la respuesta, pero esta no se conocerá hasta el final de la popular y longeva serie. A continuación, te comparto los detalles más importantes del evento.

EIICHIRŌ ODA REVELÓ EL PRINCIPAL SECRETO DE “ONE PIECE”

Desde el lanzamiento de “One Piece”, los fans han especulado sobre el significado del mítico tesoro. Algunos creían que nunca se revelaría. Otros creen que el tesoro podría ser algo no material como los amigos que Monkey D. Luffy hizo en el camino, mientras que otros todavía piensan que puede tratarse de oro.

El mangaka Eiichirō Oda grabó un video, donde escribe la respuesta a la famosa pregunta "¿Qué es One Piece?" por primera vez (Foto: Toei Animation)

Después de casi 30 años y más de 1100 capítulos de manga, Eiichirō Oda escribió oficialmente qué es el One Piece, para celebrar el hito de los 600 millones de copias. El 3 de marzo de 2026, la cuenta oficial de la franquicia compartió el video del momento tan esperado por los fans.

En el clip que dura poco más de dos minutos, luego de escribir el final de “One Piece” en el pergamino, el mangaka lo guarda en una caja, que es enviada a las profundidades del mar. “Una vez que la serie termine, se revelará la verdad”, asegura la voz en off.

Lo que se sabe sobre el futuro de “One Piece”

Aunque aún no se ha revelado cuándo terminará “One Piece”, ya se ha anunciado que ha entrado en su recta final. Lo que representa un gran hito para la franquicia. Por otro lado, tras la pausa, el anime volverá en abril de 2026 con el arco de Elbaph. Además, se sabe que solo emitirá un máximo de 26 episodios al año.

La segunda temporada del live action de Netflix llega el 10 de marzo de 2026. Los nuevos ocho episodios incluirán personajes como Tony Tony Chopper, Vivi y los villanos de Baroque Works.

