Después de un año, “Outlander” regresa con su octava y última temporada, en la que Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) regresan a Fraser’s Ridge en Carolina del Norte, donde las cosas han cambiado y los protagonistas de la serie de Starz deben luchar para integrarse. Además, la pareja que ha cautivado a los fans de los dramas históricos tiene más de un misterio por resolver. Entre los más importantes están Faith, la hija que creían muerta al nacer y lo que Frank Randall (Tobias Menzies) escribió en su libro sobre el destino de Jamie. Entonces, ¿cuántos episodios tiene la entrega final y cuándo se estrenará?

“Queremos una temporada de ‘Outlander’ realmente auténtica“, declaró el productor ejecutivo Matthew B. Roberts a Entertainment Weekly. “No pretendíamos que cada episodio fuera un episodio muy especial de ‘Outlander’. Quería que encajara plenamente en la serie, y creo que lo hemos conseguido”.

La temporada 8 de “Outlander”, que adapta “Go Tell the Bees That I Am Gone” y “A Blessing For A Warrior”, la novena y décima novela de la serie de Diana Gabaldon, cuenta con el regreso de Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, Izzy Meikle-Small, David Berry y William Ransom.

Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitríona Balfe) en una escena de la octava y última temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

El primer episodio de la octava y última temporada de “Outlander” se estrenará el viernes 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos, por la señal de Starz, que es un canal por suscripción premium. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

¿Cuándo estará disponible en América Latina? Cada uno de los nuevos episodios estarán disponibles un día después en Disney+. ¿Y en España? El mismo día, por Movistar Plus+.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

La octava y última temporada de “Outlander” tiene diez episodios. Caitriona Balfe y Sam Heughan también dirigen en la última entrega de la serie de Starz.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”

Episodio 1: Soul of a Rebel: 6 de marzo de 2026

Episodio 2: 13 de marzo de 2026

Episodio 3: 20 de marzo de 2026

Episodio 4: 27 de marzo de 2026

Episodio 5: 3 de abril de 2026

Episodio 6: 10 de abril de 2026

Episodio 7: 17 de abril de 2026

Episodio 8: 24 de abril de 2026

Episodio 9: 1 de mayo de 2026

Episodio 10: 8 de mayo de 2026

¿A QUÉ HORA VER “OUTLANDER” - TEMPORADA 8?

La emisión original del nuevo episodio de “Outlander” estará limitada a Estados Unidos, por Starz, a las 8:00 pm si estás en el horario del este o 5:00 pm si estás en el horario del Pacífico.

California: 5:00 pm

Texas e Illinois: 7:00 pm

Nueva York, Florida, Pensilvania y Ohio: 8:00 pm

En el caso de América Latina, Disney+ el capítulo estará disponible a primera hora del sábado 7 de marzo.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la temporada final de “Outlander”, “al comenzar la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a casa, a Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y prosperado en su ausencia. Con las nuevas llegadas y los cambios ocurridos durante sus años fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, aún más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos.

Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas comienza.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”

Caitríona Balfe como Claire Randall Fraser

Sam Heughan como Jamie Fraser

Richard Rankin como Roger Wakefield MacKenzie

Sophie Skelton como Brianna Randall Fraser MacKenzie

John Bell como Young Ian Murray

David Berry como Lord John Grey

Charles Vandervaart como William Ransom

Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter

Joey Phillips como el Dr Denzell Hunter

Florrie May Wilkinson como Fanny

Sam Heughan retoma el papel de Jamie Fraser en la octava y última temporada de "Outlander", que se estrena el 6 de marzo (Foto: Starz)

