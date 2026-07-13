Netflix ya no se conforma solo con incursionar en el mundo del anime: ahora tiene en la mira repetir el éxito de varios títulos íconicos de la animación japonesa con sus propias versiones live-action. Y “Solo Leveling” es apenas la punta del hilo, ya que detrás de esa serie surcoreana hay, al menos, otros tres proyectos que avanzan a ritmos completamente distintos, desde uno que lleva casi una década estancado hasta otro que todavía ni siquiera es oficial. Por eso, aquí te cuento todo lo que debes saber sobre el estado de estas producciones.

Vale precisar que, en julio del 2025, Netflix confirmó que Byeon Woo-seok protagonizará la serie live-action “Solo Leveling” como Sung Jin-woo, bajo la codirección de Lee Hae-jun y Kim Byung-seo.

Además, se ha revelado que el rodaje de la ficción arrancó en mayo del 2026, con una duración estimada de tres a cuatro meses, lo que ubicaría su estreno hacia finales del 2027 o inicios del 2028.

¿CUÁLES SON LOS OTROS ANIMES QUE NETFLIX QUIERE LLEVAR AL FORMATO LIVE-ACTION?

1. “Sword Art Online”

Este es, de lejos, el proyecto más antiguo de la lista y también el más silencioso.

Según informó en su momento The Hollywood Reporter, fue en el 2016 cuando Skydance Television anunció la adquisición de los derechos globales de “Sword Art Online” en sociedad con Kadokawa, con Laeta Kalogridis a cargo del guion y la producción ejecutiva.

La idea era construir toda una franquicia audiovisual en Netflix a partir de la historia de Kirito y sus compañeros atrapados en un videojuego de realidad virtual.

Sin embargo, con el tiempo, el proyecto terminó por diluirse: hasta el momento sigue sin reparto anunciado y sin ninguna novedad de producción desde el anuncio original.

2. “My Hero Academia”

Aquí el panorama es mucho más sólido. El proyecto nació en el 2018 de la mano de Legendary Pictures y, en diciembre del 2022, Netflix se sumó para encargarse de la distribución.

Y, de acuerdo con The Hollywood Reporter, el guionista Jason Fuchs fue contratado en septiembre del 2025 para reescribir el guion, mientras el director Shinsuke Sato se mantiene al frente del proyecto.

Cabe resaltar que el propio Fuchs, en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, aseguró que el creador del manga, Kohei Horikoshi, participa de forma directa en cada etapa: revisa tratamientos, esbozos y escenas antes de que avancen.

Así, ese nivel de implicación se compara con el que tuvo Eiichiro Oda en el live-action de “One Piece”, uno de los pocos casos que Netflix puede exhibir como éxito dentro de sus adaptaciones en acción real.

La historia del anime "MY Hero Academia" profundiza en el peso psicológico, las consecuencias políticas y la verdadera responsabilidad de ser un héroe (Foto: Bones Film)

3. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”

Cierro la lista con el caso más delicado, porque—a diferencia de los anteriores—, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” no tiene ningún anuncio oficial de adaptación live-action.

Lo que sí existe son reportes que circularon desde septiembre del 2025, luego de que la película “Demon Slayer: Infinity Castle” superara los 784 millones de dólares en recaudación mundial.

Tal como recuerda Screen Rant, esos primeros reportes sobre un supuesto interés de Netflix se originaron en una publicación del experto en filtraciones @DanielRPK en X, sin confirmación oficial de la plataforma ni del estudio.

Por si fuera poco, en diciembre del 2025 el propio Zach Aguilar, el actor de voz de Tanjiro Kamado en la versión en inglés, fue consultado sobre el tema en una entrevista con el medio Express, recogida por Collider.

Allí, Aguilar se mostró abierto a la posibilidad, aunque remarcó que cualquier adaptación debería respetar “el corazón y el alma” de la historia.

Sea como sea, ni él ni ninguna otra fuente oficial confirmaron algún casting, estudio o fecha. Es decir, por ahora, este proyecto sigue siendo un rumor.

Obanai Iguro es conocido como el Pilar de la Serpiente en la célebre franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

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